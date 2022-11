Amaia Salamanca elige el vestido que nunca falla en su primera gran cena de Navidad

Aunque todavía quede más de un mes para Nochebuena y Navidad, como viene siendo habitual los eventos previos ya han arrancado, congregando a modelos, actrices y celebrities. Si en Nueva York era Swarovski la firma que reunía a Irina Shayk, Emily Ratajkowski o Lauren Santo Domingo hace solo unos días, ahora ha sido Marciano by Guess la responsable de organizar, en Madrid, una cena muy especial con varias amigas de la casa vestidas con su colección Holiday. Maribel Verdú y Natalia Verbeke fueron las anfitrionas de este evento al que asistieron, entre otras, Marta Hazas, Elena Rivera, Manuela Velasco, Rocío Osorno, Teresa Bass... y Amaia Salamanca, que ha sido nuestra favorita porque escogió el look que nunca falla en estas fechas, un little black dress de terciopelo.

El minivestido negro más elegante

No hay fondo de armario sin un little black dress, ni Navidad sin terciopelo; y uniendo ambos básicos en su look de noche, Amaia Salamanca nos deja una nueva prueba de su estilazo. A la hora de vestir, la actriz suele escoger combinaciones sencillas aunque con toques roqueros; una fórmula a la que también recurrió anoche para esta cena organizada en el madrileño Hotel Santo Mauro por la línea más exclusiva de Guess.

En concreto, la protagonista de La piel del tambor, su último estreno, escogió un vestido corto y ajustado con cuello alto, manga larga, fruncido en al abdomen y falda cruzada; elementos, estos cuatro últimos, que estilizan muchísimo la silueta. Combinó el diseño (disponible por 230 euros) con unos sofisticados stilettos destalonados con detalles de rejilla y con el nuevo accesorio favorito de las invitadas de invierno más elegantes, las medias negras semitransparentes.

Un maquillaje 'rock'

El toque rompedor que nunca falta en los looks de Amaia corrió a cargo de su maquillador y peluquero de confianza, Iván Gómez. Él fue el encargado de crear una melena semiondulada y con raya lateral, y el maquillaje perfecto para acompañar a ese peinado: eyeliner negro, pómulos marcados y labios burdeos. Una combinación perfecta para transformar lo que podía haber sido un estilismo clásico en un look de noche 100% rock.