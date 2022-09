Victoria de Marichalar recurre al truco con el que las expertas llevan sandalias todo el otoño

París acoge ya la cita más esperada para editores, estilistas y demás integrantes de la industria de la moda, influencers incluidas. La Semana de la moda parisina arrancaba este lunes con uno de los desfiles que más referentes digitales congrega cada edición, el show de Calzedonia. El Palais Brongniart (también llamado Palacio de la Bolsa) acogió este evento en el que pudimos ver a Sara Carbonero, Paula Echevarría, Chiara Ferragni, Marta Lozano... y también a la invitada más esperada del momento, Victoria de Marichalar. La protagonista de la última portada de FASHION viajó hasta la capital francesa para esta presentación, aunque seguro que la veremos asistiendo a otras como la de Dior, que se celebra hoy martes a las 14h30. Por el momento, lo que ya nos ha dejado en la primera jornada de Fashion Week Paris es un look de fiesta ideal para prolongar la vida de las sandalias durante todo el otoño.

- Olivia Palermo y Victoria de Marichalar, dos estilismos 'fishing net' con prendas de Mango

Confesaba en la entrevista para FASHION octubre que la moda siempre ha sido una de sus grandes pasiones, con lo que Victoria de Marichalar debe estar disfrutando como pocas su nuevo estatus de influencer. Es la más esperada de cada alfombra roja, y lo cierto es que los looks que escoge para ellas no decepcionan. Si bien en su día a día prefiere la ropa más informal y los vaqueros y los tops básicos protagonizan muchos de sus estilismos, en las citas nocturnas la hemos podido ver con vestidazos de lentejuelas, elegantes slip dresses o trajes de paillettes muy sofisticados. Y también con looks de fiesta más sencillos pero igualmente acertados que podría llevar cualquier veinteañera. Así sucedió anoche, cuando la hija de la infanta Elena asistió al desfile de Calzedonia con un vestido corto semitransparente con detalles metalizados, una chaqueta negra de inspiración taurina y... sandalias, el calzado de verano que, gracias a las medias, podemos utilizar durante los meses otoñales.

Vuelven las medias de cristal, el accesorio con el que llevar sandalias en días más fríos

En concreto, las de Victoria de Marichalar son unas medias negras prácticamente transparentes; un estilo que hace un par de inviernos ganó enteros como tendencia y que, a juzgar por este y otros looks, repetirá en el top esta temporada. Si bien algunas de las invitadas al evento escogieron modelos con detalles como líneas o aplicaciones brillantes, Victoria prefirió la sencillez de unas medias completamente lisas. Y el acierto fue pleno porque, de esa forma, no restaban protagonismo a su vestido estampado ni a sus sandalias, un cómodo diseño de plataforma que, una vez más, confirma que la madrileña sigue muy de cerca las tendencias de la Gen Z.