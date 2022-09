Sassa de Osma ya ha estrenado las dos prendas de tendencia por las que querrás que llegue el otoño

Tiene uno de los armarios más inspiradores del país, acude no solo a bodas reales alrededor de Europa, también a los desfiles de importantes diseñadores españoles y su estilo es el ejemplo perfecto entre prendas básicas y otras más vistosas. Por eso no nos extraña que como buena experta en moda Sassa de Osma ya se haya adelantando a las demás estrenando las tendencias punteras que veremos pasearse por las calles en los próximos meses de frío. Estas últimas semanas de vacaciones se ha escapado a un precioso rincón de los montañas suizas, lugar en el que nos has regalado no uno, sino dos estilismos que copiaremos muy pronto.

- El truco de Sassa de Osma para combinar el pantalón de vestir con zapatillas y estar siempre elegante

Aunque su vestidor veraniego es una auténtica fantasía, ¡el otoñal no se queda atrás! Su pasión por la industria le ha hecho convertirse en una de las mejores embajadoras no solo del slow fashion que tan en auge está, también de marcas españolas, italianas y latinoamericanas que apuestan por diseños con una esencia diferente y mucha personalidad. ¿Qué tendencias ha llevado ya la princesa de Hannover? En primer lugar un polo de manga larga, esa prenda clásica de punto abotonada y con cuello camisero que pasó a ser el uniforme estrella entre las universitarias más chic de Inglaterra y que con el tiempo popularizó Ralph Lauren sobre la pasarela en los años ochenta y noventa. Ella lo ha combinado con un par de tejanos de color marrón y un precioso cinturón estampado con bordados confeccionado a mano, una auténtica obra de arte de la marca mexicana The Last.

- Sassa de Osma, la mejor embajadora de los vestidos sostenibles de Tatiana Casiraghi

Para su romántico viaje en plena naturaleza, se ha decantado por la comodidad y practicidad en términos de estilo, un hecho que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una maleta. Y en esta propuesta encontramos dos de las tendencias que prometen ser todo un éxito entre las chicas frioleras que adoran llevar capas y capas de ropa. Por un lado los jerséis de punto gordo, es decir, aquellos que su tejido forman siluetas de ochos. Pero no se trata de un básico que llevar de lunes a domingo, el suyo es diferente, no solo porque le sienta como un guante, también porque apuesta por tonalidades que aportan luz al rostro como el rojo, verde y crudo que conforman un divertido estampado. Y le ha añadido uno de los pantalones largos y de corte recto que empezaremos a ver por las avenidas en un par de meses, confeccionados en pana. Ese tejido ideal para sobrevivir a las bajas temperaturas sin rechazar la elegancia se ha colado en su repertorio, y nadie mejor que ella para demostrar que ir abrigada y guapa, sí es posible.