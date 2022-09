¡Una experta del 'color-block'! Nieves Álvarez llega a Venecia con dos de sus looks más potentes

El Festival de Venecia es una de las grandes citas anuales para directores, intérpretes y demás miembros de la industria cinematográfica, pero con cada edición que pasa se hace más evidente que las actrices nominadas no son las únicas dispuestas a brillar en las premieres y fiestas que engloban el certamen. Es imposible negar que María Pedraza nos dejó boquiabiertas con su homenaje de 'sirena' a Marilyn Monroe o que Amy Lou Wood ('Sex Education') se coronó desde el inicio como la invitada más original; no obstante, debemos dar crédito también a las reinas de las pasarelas que están derrochando estilo en la ciudad de los canales. Si te gustó el maquillaje felino de Eugenia Silva en la segunda noche de alfombra roja, no te pierdas los consejos de Nieves Álvarez para vestir a todo color esta próxima temporada.

- Irina, María y Sydney: tres looks de fiesta muy distintos que funcionan a los 20 y a los 30

Una lección de colorimetría: cómo combinar dos colores potentes

La modelo puso en práctica sus tres décadas de experiencia como 'top' y nos dio una verdadera lección en el arte de combinar colores contrarios. En su llegada a la isla de Lido, posó para las cámaras junto al muelle con un vestido de mangas largas, escote pico, nudo en el abdomen y aberturas laterales, de Alberta Ferretti, bañado de una tonalidad celeste de azul. Si nos guiamos por la rueda del color, lo ideal es conjuntar un diseño de este tipo con calzado o complementos de color naranja o fucsia, apuntando a una gama cromática cálida que resalte el vestido. Nieves, consciente de los lineamientos de la moda, escogió unas botas altas de tacón de ante rosa Barbie, prueba de que sí es posible (y muy elegante) combinar dos tonalidades contrarias en un mismo look.

- Del regreso del 'bob' ondulado a las raíces oscuras: los mejores looks de belleza vistos en Venecia

El resto de elementos son, más bien, neutrales y ceden el foco del posado a las piezas principales. Hablamos de un bolso Serpenti Reverse, de Bvlgari, en color rosa empolvado; un brazalete envolvente, y unas gafas de sol XL de montura empolvada, ambos accesorios firmados por la casa italiana. Su maquillaje sigue la misma línea.

De la mano de Charlotte Tilbury, Nieves optó por un look de belleza absolutamente natural, centrado particularmente en el acabado sedoso y luminoso de su rostro. Para ello, se empleó el bronceador Beautiful Skin Sun Kissed Glow, que aporta un aspecto veraniego aunque sutil, y el recién lanzado corrector Beautiful Skin Radiant Concealer, que deja un efecto lifting en el área de la mirada y cubre las ojeras al completo.

Un mono todoterreno para resolver tus días de otoño

Acto seguido, la española nos propuso una segunda forma de aplicar el color-blocking cuando desciendan las temperaturas. El mono todoterreno es un esencial del armario de cualquier experta, especialmente si no tiene demasiado tiempo para pensar en qué se va a poner cada día. Rápidamente ha desterrado al clásico vestido de flores, ya que puedes llevarlo los 365 días del año, resulta incluso más cómodo que un par de vaqueros anchos y, por si fuera poco, estiliza el cuerpo al máximo.

La clave aquí es romper ese bloque único de color con accesorios contrastantes, de modo que la prenda no acabe opacacando a quien la luce. Nieves se decantó por un mono 'cargo' de color naranja brillante que resalta su bronceado, en combinación con unas sandalias púrpura y un maxiclutch de cuero blanco, dos complementos fríos que aportan armonía al estilismo.