Blanca Suárez adelanta la sobrecamisa de tendencia en otoño ¡y el miniflequillo que arrasará!

Este lunes ha supuesto, para muchas, la vuelta al trabajo, celebrities incluidas. Entre ellas, Blanca Suárez, quien tras recorrer las islas Maldivas y descansar en Jávea con amigos, retomaba su agenda laboral de la mejor manera: presentando una nueva película, El Test. La producción, dirigida por Dani de la Orden y con Miren Ibarguren, Carlos Santos y Alberto San Juan compartiendo reparto con Blanca, llegará a las salas este próximo viernes 2, pero la prensa ya ha podido verla en primicia en un encuentro con varios de los protagonistas. Para la cita, la madrileña de 33 años ha escogido un estilismo perfecto para el entretiempo, combinando un básico del verano, los shorts, con una prenda que, un otoño más, arrasará: la sobrecamisa efecto cuero.

Cómo llevar 'shorts' más allá del verano

Las mejores compras son aquellas que podemos usar en diferentes temporadas, y hoy Blanca Suárez nos ha dado la fórmula para conseguir que el pantalón corto se eleve a esa categoría. La actriz ha llevado un short de inspiración lencera, con encaje en el bajo, de color gris bajo una de las piezas todoterreno del entretiempo: la sobrecamisa, también conocida como shacket. Esta prenda lleva varios otoños siendo tendencia, especialmente en la versión de Fendi que ha escogido ella hoy: con un acabado efecto cuero que añade un toque roquero y rompedor al look más sencillo. Para completar el estilismo, ha recurrido a unos zapatos de tacón estilo Mary Jean con el logo de Fendi estampado en blanco sobre beige que, gracias a la pulsera nude, sumaban unos centímetros extra a sus piernas. Sin embargo, no solo su acierto a la hora de combinar ropa y accesorios llama la atención, sino que su peinado, con el miniflequillo que se perfila como próxima supertendencia, también resulta de lo más inspirador.

El peinado estrella del próximo otoño

Es de lo más habitual que, al volver de vacaciones, visitemos a nuestro peluquero para sanear la malena y, a menudo, cambiar de look. Y si decíamos que para las más atrevidas el nape bob iba a ser el corte de pelo más demandado (y fácil de peinar), en el caso de aquellas que no buscan una transformación radical pero sí un peinado de tendencia, el miniflequillo irregular es su tendencia. Blanca Suárez, en realidad, lo estrenó a principios de verano, pero en su regreso al trabajo ha vuelto a retocárselo (recordemos que este tipo de cortes requieren un mantenimiento bastante constante) y lo ha combinado con una melena lisa ligeramente moldeada en las puntas. Junto a un maquillaje suave en tonos tierra (creado por Natalia Belda para Guerlain) que destacaba su mirada verde, ha conseguido un look de belleza perfecto para comenzar septiembre con estilazo.