Sidney Sweeney toma prestado un vestido de 1981 del armario de su serie 'Euphoria'

Oscar Wilde decía que la vida es la que imita al arte, no al revés. Algunos se esforzarán en debatirlo, pero las tendencias de street style indican que nos vemos cada vez más influenciados por las series y películas de moda. Así lo confirman el auge de la estética regencycore de Los Bridgerton o la resurrección de los icónicos estilismos de Sexo en Nueva York, aunque el fenómeno más viral es consecuencia de los estridentes looks vintage que aparecen en Euphoria. Su éxito ha sido tal que hasta sus propias actrices han querido hacerse con el vestidor de la serie para llevarlo fuera de las pantallas. Si no nos crees, pregúntale a Sidney Sweeney, que no dudó en tomar prestado un diseño de vampiresa que antes llevó su compañera Alexa Demie (y más intérpretes FASHION).

- ¿Por qué las 'celebrities' visten vintage? El lujo de segunda mano arrasa entre las chicas de moda

El vestido de 'vampiresa' que Sidney tomó prestado del armario de Euphoria

Bajo la tutela de su estilista Molly Dickinson, Sidney recogió un merecido galardón en los Premios HCA TV con este impresionante minivestido estructural de terciopelo apodado 'Vampiresa' y firmado por el genio de la moda Thierry Mugler, fallecido a principios de este año. La creación posee mangas abullonadas caídas a la altura de los codos, un detalle característico del diseñador, además del escote 'pestaña' de Mugler en el bustier, que desemboca dramáticamente en una favorecedora falda péplum.

Es cierto que hablamos de un look trascendental en la historia de la moda, pero no pudimos evitar tener un 'momento fan' al recordar que también lo vimos en una escena de Euphoria. Sin embargo, no fue Sweeney, que interpreta el papel de Cassie, quien lució esta pieza en la pantalla chica.

La serie ha contribuido enormemente a consolidar la estética maximalista de los zoomers con sus looks de inspiración noventera y dosmilera. Y es que Heidi Bivens, directora de vestuario, pasa gran parte de su tiempo buceando en tiendas de coleccionista o segunda mano en busca de las prendas perfectas para sus protagonistas. En el segundo episodio de la última temporada, la estilosísima Maddy Perez (Alexa Demie), que ejerce de canguro para un hogar adinerado, se adentra en el armario de sus sueños y prueba alucinantes piezas de alta costura, una tras otra, imaginando otra vida muy distinta a la que le ha tocado.

Entre ellas, una de las múltiples versiones del vestido 'Vampiresa' de Mugler, con amplísima falda asimétrica en cascada, la cual fue lanzada en la colección Otoño/Invierno 1991, mientras que el ejemplar 'mini' con cinturón que seleccionó su compañera de reparto pertenece a su repertorio haute couture de 1981. Y no son las únicas actrices de la serie que se han rendido a las creaciones vintage de autor: Zendaya ha posado en la alfombra roja con vestidazos de gran antigüedad en más de seis ocasiones.

- Influencers 'vintage' y 'hauls' de segunda mano: lo sostenible arrasa entre la Gen Z

De Zendaya a Dua Lipa: el furor de la 'Gen Z' por el lujo vintage

Al igual que Sweeney, Dua Lipa no pudo resistirse a los encantos de esta prenda insignia y lo estrenó mucho antes que ambas actrices, en diciembre de 2020, con motivo de su presentación en la temporada 46 de Saturday Night Live. ¡No es casualidad! Estamos ante un ejemplo más de cómo las chicas de moda de la generación Z buscan incesamente prendas distintivas y atrevidas de tiempos que nunca vivieron. Esto nos relataba Brynn Jones, fundadora de Aralda Vintage, en una entrevista sobre el impacto del vestuario de Euphoria: "Estas jóvenes eran aún muy pequeñas, si acaso habían nacido, cuando llevamos estas alocadas tendencias. Ahora que son lo suficientemente adultas para expresarse a sí mismas a través de la moda, debe ser divertido poder incorporar a sus armarios eso que crecieron admirando".

El fenómeno no parece ser exclusivo, sin embargo, de las adolescentes y veinteañeras más estilosas, pues algunas actrices emblemáticas que superan los 40 años han encontrado en los diseños vintage un aliado para surcar las premieres de cine sin riesgo de coincidir con otra compañera de profesión. Al menos eso pensaba seguramente Natalie Portman cuando seleccionó el mismo vestido de Sidney y Dua para la L.A. Dance Project Annual Gala, celebrada en octubre de 2021.