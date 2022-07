Beatrice Borromeo o cómo ser la invitada más elegante con un sencillo vestido camisero

La capital francesa acoge durante estos días uno de los eventos más esperados, la Semana de la Alta Costura, cita señalada para los diseñadores y prescriptoras de moda, pues no solo es sobre la pasarela donde podemos apreciar las próximas tendencias que reinarán durante próximas temporadas, sino también en sus calles. Los adoquines parisinos se convierten en la particular pasarela de famosas, inluencers y aristócratas que no quieren perderse esta cita. Y entre sus invitadas se encuentra Beatrice Borromeo, quien ha asistido a la presentación de las nuevas propuestas de otoño-invierno de Dior Alta Costura. Aunque eso sí, en pleno mes de julio, la embajadora de la casa francesa ha optado por un conjunto de lo más veraniego.

- Beatriz Borromeo se inspira en uno de los mejores looks de Emily en París

Con este look nos ha hecho trasladarnos directamente a la Italia de los años 50, como si de Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma se tratase. Con solo un sencillo vestido camisero blanco, Beatrice Borromeo ha logrado convertirse en una de las invitadas más elegantes del desfile, demostrando una vez más que 'el menos es más' es una fórmula que a ella siempre le funciona. Y es que este tipo de prendas se ha convertido en las aliadas perfectas para la temporada de calor: clásicas, favorecedoras y aptas para crear con ellas infinidad de combinaciones. Tal es el éxito de los vestidos camiseros, que incluso se han colado en los armarios de las royals europeas, como es el caso de Doña Letizia o Kate Middleton.

- La tradición de estilo que Beatrice Borromeo y Kate Middleton comparten

La mujer de Pierre Casiraghi ha combinado esta pieza de Dior con cinturón y detalle de tul en la falda, con unos zapatos de salón en tono nude. El único toque de color al conjunto lo aportaban los accesorios que ha escogido, todos ellos firmados por la firma: el icónico bolso Lady elaborado en mimbre con detalles azules, joyería dorada y unas gafas de sol extragrandes han completado su look más estival.

No ha pasado desapercibido el pañuelo de seda con el que la italiana ha creado un bonito semirecogido de inspiración romántica, demostrando de nuevo que los peinados con accesorios son uno de sus favoritos. De hecho posaba exactamente con el mismo estilo de cabello hace unos meses y en el mismo lugar, cuando asistió el pasado enero al desfile de Dior, luciendo en aquella ocasión un lazo en color negro.

ROYALS... BEATRICE BORROMEO

Haz click para ver el documental de Beatrice Borromeo, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!