Los vaqueros 'cropped' de Amelia Windsor son los más recomendados por las estilistas para chicas bajitas

Hablar del armario de Amelia Windsor es hacerlo de sostenibilidad, microtendencias, firmas independientes y color, grandes dosis de color. La royal es una gran amante de la moda y un rostro habitual en las primeras filas de algunas de las marcas más influyentes de la industria y esta pasión se refleja también en su forma de vestir. No deja nada al azar y la mayoría de sus looks lanzan un mensaje, ya sea por la historia detrás de la prenda o por la forma de combinar los distintos diseños. En su última aparición pública ha optado por una prenda muy poco frecuente en sus estilismos: los vaqueros. Y ha elegido una propuesta cómoda, de tendencia y perfecta para chicas bajitas.

Amelia Windsor sabe a la perfección qué tipo de siluetas, cortes y colores juegan a favor de su cuerpo. Siempre sin limitarse ni seguir reglas de estilo. En su último look, la royal ha apostado por un look informal de aire urbano que conquistará a esas chicas que no renuncian a los vaqueros tampoco en verano. Si bien el tiro bajo ha conseguido imponerse en el armario, Amelia sigue fiel a la cintura alta, un corte mucho más fácil de llevar y que funciona especialmente bien para estilizar la figura. La prenda es de color azul índigo (la versión más oscura del denim) y presenta un sutil efecto desgastado en la pernera. Este detalle crea cierta sensación de volumen en el muslo y permite restar rectitud al cuerpo. Otro aspecto a destacar es el bajo, situado varios centímetros por encima del tobillo. Este tipo de pantalón cropped es el más recomendado por las estilistas para sumar centímetros extra de altura de manera visual.

Las mezclas cromáticas que definen muchos de los estilismos de Amelia desaperecen en esta ocasión. Una sencilla camiseta azul sin mangas con estampado de rayas oscuras es todo lo que necesita para completar el vestuario. El toque cool y de tendencia lo encontramos en las zapatillas, un modelo de bota con destellos flúor.

Una fórmula de estilo recurrente

Habitualmente, los vestidos son la prenda predilecta de Amelia para acudir a eventos y celebraciones. Las pocas veces que hemos podido verla con pantalones más informales siempre ha seguido una fórmula de estilo muy similar. Por ejemplo, el pasado mayo, ejemplificó sin error el nuevo estilo comfy al combinar unos pantalones cargo (otro hit de la estética militar) con un top sin mangas fucsia, una variación del mismo look urbano por el que ha vuelto a apostar en su última aparición, dejando claro que hay sitio de sobra en el armario de verano para los vaqueros.