El minivestido cómodo de Lucy Boynton es la prenda ideal para chicas que miden 1,60m

Aunque ahora la fiebre por la estética beauty de Euphoria se cuele en estrenos y alfombras rojas de todo el mundo, desde hace años la actriz Lucy Boynton es la reina de los maquillajes fantasía. Un merecido puesto que comparte con otra tendencia FASHION que adorarás si no superas los 1,65 metros y estás cansada de llevar vestidos largos. La que protagonizó la serie The Politician disponible en Netflix, es gran amiga de una de las marcas francesas más reconocidas de la industria, aquella que encuentra el equilibrio entre lo clásico y lo chic en cada colección que se pasea por el Grand Palais de Paris. Y el último look que ha llevado es la señal que necesitas para hacerte con esa pieza que llevas deseando durante semanas.

Como abanderada de Chanel, igual que otros conocidos rostros como Penélope Cruz y Lily-Rose Depp, no ha faltado a uno de los eventos que dan comienzo a la época de verano, el festival Chanel Tribeca Festival Women's Filmmaker. Cita en la que ha vuelto a optar por una de sus sencillas prendas comodín con la que nunca falla, sea la temporada que sea. Junto a la magia de su estilista de confianza, Leith Clark, ha demostrado que un diseño amplio que cae hasta la altura el muslo, es todo un acierto, y te contamos por qué.

Entre todas las opciones exclusivas que tiene a su alcance la actriz británica-estadounidense, ha demostrado nuevamente que en la sencillez es donde reside la magia de un look de sobresaliente. Esta propuesta ideal para las chicas bajitas que puedes llevar tanto con sandalias de tacón como con calzado plano, se trata de una creación en tweed rosa de Virgine Viard para la maison parisina, concretamente de la colección Crucero 2022/23 que salió a la luz hace unos días en la costa de Montecarlo. Presenta una silueta en 'A' mangas amplias y un delicado detalle de botones dorados a la derecha. Gracias a su estructura atemporal se convierte en el favorito si no te gusta o no te apetece llevar ropa de líneas más ajustadas.

¿Por qué lleva este tipo de vestidos?

Como mencionábamos anteriormente, una de las prendas que destacan en su amplio guardarropa son estos minivestidos de corte limpio que encajan a la perfección a las chicas que tienen caderas marcadas. Un estilo muy preppy y romántico que puede variar complementamente el registro según los complementos que le añadas, ¡en estos pequeños detalles reside parte de su encanto! Desde hace tiempo, Lucy ha demostrado cómo hacer de este sencillo modelo el 'look que te salva de cualquier plan'. Puedes combinarlo con camisas, medias, chaquetas, chalecos... lo mejor es que a partir de él, tienes decenas de opciones disponibles para adaptarlo como te apetezca. Contar con una pieza de Chanel entre tus manos siempre es un acierto, pero más cuando pasa a ser el mejor compañero de estilo para fiestas y celebraciones, ese con el que te sentirás guapa y estilosa. ¿Te sumarás a esta tendencia?