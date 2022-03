Lucy Boynton, la reina del maquillaje fantasía en la que podrás inspirarte para tu próxima fiesta

Cada una de las apariciones en las alfombras rojas de Lucy Boynton se convierte en la inspiración más especial de la temporada, especialmente gracias a los espectaculares looks de belleza que suele escoger. Hoy, con motivo de su 28º cumpleaños recordamos una de las características que le ha convertido en la fuente de inspiración idónea para lucir en una fiesta: los maquillajes fantasía. La neoyorquina que muy pronto estrenará The Ipcress File, una serie de suspense de espías basada en la novela homónima, ya se adelantó a la tendencia de belleza más llamativa del momento con elecciones como las que siguen.

Fue durante un evento en octubre de 2018 cuando la protagonista de Bohemian Rhapsody empezó a dar un pequeño giro en sus propuestas de make-up, un gesto con toque metalizados que no pasó desapercibido entre sus fans y los expertos en el sector; tiempo después la ha llevado a postularse como la reina de la fiebre romántica y mágica. Esta innovación tan delicada ha estado en las manos, literalmente, de Jo Baker, la maquilladora de origen británica con la visión más creativa de la industria. A través de sus redes, la experta revela la inspiración de algunas de sus brillantes propuestas, ¿preparada para caer rendida a sus encantos?

Cómo deslumbrar en Gala MET

Su presencia en la edición de 2019 de la Gala MET fue un espectáculo, con todas las letras. La intérprete optó por un look muy Camp cumpliendo así con el dress code gracias a un total look de Gucci, con una melena pixie en tono azul hielo y un maquillaje inolvidable protagonizado por pequeños apliques de cristales metálicos en el párpado y bajo los ojos en forma de estrella: "es una flamante hada de las flores... ¡¡¡Inspirada en candelabros dramáticos y vibraciones de princesa pixie!!!" comentó Baker. "Quería crear un look para Lucy que la hiciera brillar y hacerle sentir con luz mágica", explicaba en sus redes sociales, ¡y así fue!

Sobre la alfombra roja: la inspiración 'Art decó'

Llegaron los Golden Globes de 2020 y una vez más Lucy acaparó la atención gracias a su maravillosa elección. Vestida con un espectacular traje de Louis Vuitton, arrasó en la alfombra roja con una mirada -incluido el eye-liner- bañada en tonos rosados y marrones metalizados con diminutos detalles cristales de diferentes tamaños y formas, una propuesta inspirada en el movimiento Art Decó. Según explicó la artista de este maquillaje, también tiene un cierto guiño a "una muñeca galáctica en la época art decó", una combinación muy femenina de apliques brillantes y gemas preciosas que protagonizaron los años treinta.

Un sueño provenzano

¿Combinar las sombras de ojos con el vestido en colores pasteles? Sí, es posible y Boynton lo demostró en la famosa fiesta tras los Oscars de 2020 enfundada en un diseño precioso de Miu Miu con una propuesta de belleza difícil de olvidar. "Inspirado por el vestido de ensueño en tonos pastel y con ganas de añadir un poco de diversión a la fiesta del jardín" explicó Joe. Y así fue, la balanza entre el atuendo de la firma italiana y sus ojos que representaban los tonos de los extensos campos de lavanda de la Provenza bajo un cálido sol de primavera.