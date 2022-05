Primero Dua Lipa y ahora María Pombo: ¿quién firma su nueva ropa diseñada con cristales?

A pocas horas de ver a María Pombo deslumbrar con un look de invitada en la esperada boda de sus amigos Marta Lozano y Lorenzo Remohi en Jávea, para su entrevista en el programa de El Hormiguero junto a Laura Escanes y Aida Domenech, ha optado por un estilo muy atrevido y con sello dosmilero que no había visto en su armario hasta la fecha. Se trata de una brillante propuesta, literalmente, que podría formar parte del repertorio de vestuario de la mítica serie Lizzie McGuire, pero que en realidad es obra de una de las firmas más buscadas entre las veinteañeras como Dua Lipa y Olivia Rodrigo.

- Top abullonado y falda drapeada: El look estampado de María Pombo en la pedida de su hermana

Este jueves noche la empresaria madrileña ha confirmado ¡que no hay registro de estilo que se le resista! Si hace unos días la veíamos con un vestidazo con aberturas laterales, ahora sorprendido con un conjunto vaquero muy especial diseñado nada más ni menos que en la ciudad de Nueva York. Con la ayuda de Ana Capel, la estilista de las actrices Begoña Vargas y Mina El Hammani, se ha enfundado en un dos piezas del dúo de modistas más famosos de la temporada, Beckett Fogg y Piotrek Pansczczyk, y nos ha llamado la atención por una razón.

- El entrenamiento explosivo de Laura Escanes y María Pombo

¿Quién ha vestido a María Pombo?

Gracias a su gran influencia, tiene la oportunidad de optar por prendas de firmas que llevan las súper estrellas durante sus giras internacionales, y así ha sido. Este mencionado twin set vaquero forma parte de la colección primavera-verano 2022 de Area, la casa estadounidense que acapara titulares y vestidores por su increíble reinterpretación de la moda de princios de siglo. ¿Quién no recuerda los súper tops de mariposa que han llevado las celebridades que no tienen miedo a arriesgar? Pero en este caso, el que ha estrenado María nos ha recordado a la misma idea que lució la artista de Levitating hace un par de meses para su cita en The Tonight Show Starring de Jimmy Fallon.

- Dua Lipa sorprende con cambio de look, un dos piezas '2YK' ¡y las atrevidas botas 'yeti'!

La elección del look de la fundadora de Name the Brand, promete ser, además de una gran influencia para las chicas que adoran la moda, el inicio de una nueva era para las prendas denim. Se ha enfundado en una chaqueta crop festoneada con flecos y llamativos apliques de brillantes que aportan luz y un divertidos movimiento cuando anda (está disponible en la web de la marca por 995 dólares), misma estructura que sigue la minifalda entallada (puede ser tuya por 795 dólares).

Sin lugar a dudas esta es una de las combinaciones favoritas de la Generación Z, tanto por su inspiración vintage tan buscada desde hace un para de meses, como por su corte favorecedor e inesperado. Un total look que vimos subirse a la pasarela durante la Semana de la Moda de Nueva York y que se ha llevado todo el protagonismo, de ahí a que simplemente la influencer haya optado por unas sencillas sandalias negras anudadas al tobillo, melena lisa con volumen y flequillo, y maquillaje veraniego con labios y pómulos rosados. Jamás podríamos habernos imaginado que volveríamos a vestir al estilo de Paris Hilton en los 2000, aunque, eso sí, con más elegancia que nunca.