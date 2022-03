Mina El Hammani estrena las mechas que mejor sientan a las morenas

Si necesitas inspiración para tu próxima visita al salón de belleza, te proponemos un repaso de los cambios de look más top de los últimos meses: el pixie platino de Lily Collins con el que la protagonista de Emily in Paris se atrevía con otro corte XS para demostrar lo mucho que le favorecen o las dos opciones entre las que Chiara Ferragni no se decide y que podrían suponer su vuelta a un rubio mucho más natural. Ahora es Mina El Hammani la protagonista, pues acaba de estrenar unas mechas de las que vas a enamorarte sin remedio si tienes el pelo tan oscuro como ella. La estrella de Élite comienza el 2022 con mucha luz gracias a un tono que se llama castaño luminoso y los expertos revelan que queda tan bonito con el cabello liso como rizado.

El nuevo castaño luminoso de Mina El Hammani

La actriz conocida mundialmente por su papel de Nadia Shanaa en el éxito de Netflix ha acudido al salón Studio25 para ponerse en manos de su fundadora, María Roberts, responsable de algunas de las melenas más admiradas de nuestro país: Blanca Suárez, María Pedraza, Andrea Duro, Hiba Abouk, Sara Sálamo y un largo etcétera de clientas VIP que se han convertido en las mejores embajadoras del trabajo de Roberts. Con una carta de presentación de tal calibre es normal que Mina haya confiado en ella para despedirse de su color oscuro natural y estrenar el castaño lleno de matices que aún así respeta la identidad de su look de siempre.

El secreto del nuevo castaño de la actriz es que se conservan las raíces de un tono natural y se centra la aplicación de los reflejos ultra luminosos de medios a puntas. Gracias a esta técnica, el resultado se mantiene bonito durante mucho más tiempo ya que se evita un salto de color brusco cuando el pelo comienza a crecer. Desde Studio25 revelan que se han aplicado las mechas en las zonas interiores para disfrutar de la ventaja principal que comparten todas las tonalidades de bajo mantenimiento: menos visitas a la peluquería para retocar el tinte.

El color que multiplica el brillo

Al ver las fotos del después, además del tono lo que más destaca es el brillo intenso de la melena de Mina. La buena noticia es que esta luminosidad hipnótica se mantendrá cuando la artista se lave el pelo y su melena vuelva a rizarse. Esto se consigue gracias al tratamiento nutritivo con el que Roberts ha continuado el proceso de transformación, y es que, cualquier tipo de coloración reseca los mechones y los vuelve más porosos, un problema que se potencia en aquellas con el pelo rizado ya que hablamos de un cabello más opaco por naturaleza. Sin embargo, el combo de reflejos de matices cálidos y el protocolo que sella la hidratación consigue que los mechones se mantengan con más vida que antes.