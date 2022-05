Esta es la invitada veinteañera de Cannes con el vestidor más impresionante de la temporada

Entre todos los rostros que se pasean estos días por la Croisette, hemos descubierto a uno que te inspirará para tus próximas fiestas en las que quieras marcar la diferencia. No es influencer, pero su atrevido sentido de la moda le ha convertido en todo un referente de estilo que ya protagoniza titulares internacionales. Se llama Marina Ruy Barbosa, es una actriz brasileña de 26 años y nos ha enamorado con sus impactantes estilismos durante el Festival de Cannes en los que demuestra que el glamour en una versión más arriesgada, es la clave para hacer historia, ¡aunque estés rodeada de leyendas del Séptimo Arte!

Por si aún dudabas sobre cuál es el tono favorito de la temporada, la protagonista ha confirmado que el rosa en todas sus versiones, además de ser uno de los más favorecedores, es el combo ganador para cuando estás cansada de vestir siempre igual. Con la ayuda de su estilista de cabecera, Pedro Sales, se ha convertido en la princesa de la cita enfundada en un romántico pero también inesperado look creado a partir de capas de tul, transparencias y apliques joya, obra de Armani Privé. Un diseño de la colección otoño-invierno 2021 que deja a la vista su silueta, que ha completado con pendientes de diamantes de Chopard, plataformas blancas en pico como las que llevó Nicola Peltz en el día de su boda, un recogido estilo bailarina y lo que más ha destacado: ¡guantes de látex con anillos!

Pero no ha sido su única aparición estrella en la costa francesa, hemos dado con más looks en los que podemos recrearnos para esta época de eventos que exigen un vestuario más especial. Para una de las fiestas exclusivas que se celebran durante esta jornada, la veinteañera que resume a la perfección las claves del guardarropa favorito de la 'Gen Z', se ha decantado por una estética vintage de lo más vistosa, ¡que además le sienta fenomenal a su característico cabello rojizo! Y no, no es rosa, pero querrás llevarlo cuando estés bronceada porque es ideal.

De princesa que juega con las estructuras y materiales de las prendas, pasa a ser un hada de cuento con este espectacular atuendo de la maison Valentino que parece haberse creado exclusivamente para ella. Un cuerpo ceñido de tirantes con una falda larga bañada de lentejuelas doradas que forman un delicado estampado, que como mencionábamos anteriormente, combina a la perfección con su melena ondulada recogida con varias pinzas. Una propuesta muy elegante y chic con sello italiano con la que ha confirmado que esto tan solo es el inicio de una prometedora carrera como actriz, pero también como invitada que llega a los eventos internacionales con estilismos de diez, robando el protagonismo a las demás asistentes. ¿Preparada para dejarte llevar por su divertida visión de la moda?