El escote ideal para chicas con mucho pecho lo ha llevado Hilary Duff en este look con guiño español

Hace más de dos décadas que el personaje de Lizzie Mcguire protagonizó nuestras tardes adolescentes con historias de instituto y conjuntos muy al estilo Y2K que hoy vuelven a ser tendencia. Una oleada de popularidad que también está experimentando la actriz que se puso en la piel de esta estudiante gracias a sus últimos proyectos audiovisuales que prometen devolverla a la cima del éxito. Por eso no nos extraña las continuas apariciones de Hilary Duff en programas de televisión en los que demuestra que su actual armario dista bastante del que lució tiempo atrás. Así lo ha demostrado con su nuevo look, un estilismo con cierta conexión española que para nada esperábamos y nos apasiona.

Aunque sintamos cierta nostalgia respecto a sus estilismos vintage cargados de color y detallos dosmileros, es cierto que su vestidor no tiene nada que envidiar al personaje fictico de la serie de Disney Channel. Después de lanzar uno de sus proyectos más esperados, Cómo conocí a vuestro padre, una nueva versión de la exitosa serie Cómo conocí a vuestra madre, la de Houston está viviendo una de sus mejores etapas profesionales. Y en todas sus apariciones no faltan los looks de aire primaveral, como el que ha lucido en su cita con The Today Show en la ciudad de Nueva York.

Como todo triunfo FASHION, la magia que hay tras una combinación espectacular como la de Hilary tiene su explicación. Detrás del vestuario están las expertas Brit y Kara, conocidas en redes sociales sociales como Elkin y responsables de los looks de otras celebrities, como Emma Roberts. Junto al equipo de estilistas, ha logrado que un vestido negro con flores doradas y detalle peplum pase a ser inspiración de invitada para llevar durante los meses de sol. Una pieza midi aterciopelada y con un delicado bordado con corpiño ajustado de la marca Ulla Johnson bautizado como Faisa que se encuentra de rebajas a un precio de 879 euros.

Un bolso con sello español

Un diseño romántico que Hilary ha combinado con originales pendientes colgantes en forma de pétalos, sandalias doradas anudadas al tobillo de Jimmy Choo y la joya de la corona: una bombonera satinada. Si hace unos días hablábamos de lo bolsos tipo limosnera que han regresado gracias a las protagonistas de Los Bridgerton, ahora este diseño de la marca Demellier London confeccionado en los talleres artesanales del sur de España, confirma cuál será la compra estrella de las expertas en materia. Se trata de una creación en tono mostaza conocida como Santa Mónica con un moderno asa que sigue el estilo japonés con ese toque minimalista tan copiado y que rompe por completo la estética clásica de este tipo de accesorio. El ingenio de su diseñadora, la catalana Mireia, ya ha conquistado otros vestidores exclusivos como el de Kate Middleton, Meghan Markle, Irina Shayk, Addison Rae y Alessandra Ambrosio entre otras celebridades. ¿Lo volveremos a ver sobre la alfombra roja?