Las españolas que arrasan en el 'front row' de Milan Fashion Week

¿Quién no ha deseado recibir una invitación de un desfile de moda con tu nombre escrito a mano? Este momento, el de abrir por primera vez un sobre con el sello de una de las marcas más importantes de la industria, ya lo han experimentado algunas de las españolas con un estilo personal muy definido. Su buen sentido del gusto, cazadoras de tendencias al vuelo y la estrecha relación que mantienen con el sector, las han convertido en las invitadas que ponen el sello nacional durante las Semanas de la Moda internacionales, la última, celebrada en Milán. Si aún no conoces quiénes nos representan en el front-row, sigue leyendo.

Tras su debut en la película de Netflix A través de mi ventana, la vida de Clara Galle ha dado un giro de 180 grados. La pamplonesa de tan solo 19 años ha demostrado que le apasiona la moda, ejemplo de ello fue el maravilloso top de mariposa que lució durante una entrevista en televisión. Ahora, tras su éxito en la pequeña pantalla, se ha unido al círculo más FASHION de la temporada conociendo desde la primera fila las nuevas colecciones que presentan los diseñadores del momento, como Del Core, desfile en el que ha debutado. En este estreno ha optado por un delicado vestido estampado combinado con sandalias metalizadas. Pero no ha estado sola en esta cita, le ha acompañado otra actriz de la Generación Z, Mireia Oriol.

Aunque la catalana de 25 años se le conoce por su interpretación frente a la cámara -en El pacto y El arte de volver- y bajo el telón de teatro, tiempo atrás... ¡fue modelo en París! Por eso no nos extraña su presencia en esta edición italiana en la que coincide con el futuro estreno de su último proyecto, Alma, la nueva serie de Netflix. En esta ocasión ha lucido un vestido rojo plisado con detalles de encaje y de corte asimétrico con mules a juego, ¿un guiño a Caperucita roja? Y entre los rostros conocidos, encontramos a una de las veteranas: Gala González.

Verla posando en las famosas imágenes de street style y a las puertas de los desfiles, ya es todo un clásico. No importa lo que la empresaria y diseñadora gallega lleve por las avenidas internacionales, porque cada uno de sus estilismos son objeto de inspiración, ¡incluso con un par de tejanos desgastados y blusa oversize! Igual que ocurre con Belén Hostalet, la fundadora de la marca de ropa deportiva Atelier Manola. Gracias a su exquisito ojo por las tendencias delicadas, románticas y muy femeninas, es una asidua más a estos eventos de gran calibre en los que coinciden con las top models más codicidias de la historia reciente.

Tamara Falcó ya arrasó en Nueva York

Y por último, pero no menos importante, Tamara Falcó también se ha dejado ver durante una de las Semana de la Moda más importantes, aunque fue la de Nueva York en su caso. Hasta alló viajo para presenciar la reciente línea de Carolina Herrera. Por las grandes avenidas de la Gran Manzana, la duquesa de Griñón sorprendió con su atrevida elección de vestuario, un look bicolor de jersey de cuello cisne y falda midi que combinaba varios estampados -rayas y lunares- y complementos en contraste como el bolso mostaza. Con estos elegantes ejemplos podemos afirmar que nuestras embajadoras también pueden ser la inspiración que necesitamos cuando no sabemos qué ponernos.