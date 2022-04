Clara Galle, la nueva chica Netflix que va a inspirarte con su estilazo

Aunque a menudo pongamos la vista en las actrices internacionales, también dentro de nuestras fronteras localizamos nuevos rostros con un estilazo que nada tienen que envidiar a Abigail Cowen, Sydney Sweeney y otras veinteañeras que arrasan en la pequeña pantalla. Si hace unos días te presentábamos a Dariam Coco, la actriz canaria que este año conquistará Neflix, hoy vamos a descubrirte el armario de la chica de la que todos hablan esta semana, Clara Galle, a quien conocimos en el videoclip Tacones Rojos de Sebastián Yatra. La protagonista de A través de mi ventana, uno de los estrenos del próximo mes, visitó anoche un conocido programa de televisión con uno de los looks más inspiradores y fáciles de copiar que últimamente hemos visto en la televisión. Si tenías alguna duda de cómo conseguir un estilismo de fiesta con tus vaqueros campana favoritos, la pamplonesa de 19 años te la va a resolver.

No solo las series de súper éxito como Emily in Paris o Sex Education marcan tendencia; los programas de televisión también se han convertido en un escaparate ideal para convertir una prenda en best seller. Tamara Falcó lo demuestra cada jueves en su visita semanal a El Hormiguero, y precisamente en ese mismo espacio ha sido donde Clara Galle ha confirmado que es la nueva actriz a la que seguir muy de cerca si te gusta la moda. Anoche, la pamplonesa acudía al plató de Pablo Motos junto a su compañero Julio Peña para presentar A través de mi ventana, película que coprotagonizan y que se estrenará en Netflix el próximo 4 de febrero. Sobre este largometraje -una adaptación de la novela homónima de la escritora venezolana Ariana Godoy- y sobre los detalles del rodaje hablaron en el que fue uno de los programas más vistos de la temporada: más de 6 millones de personas conectaron en algún momento con ellos. Un récord inesperado para el que, sin embargo, Clara sí parecía preparada pues escogió un look perfecto, con tres de las tendencias más poderosas del año: las prendas mariposa, el vaquero campana y el maquillaje Euphoria.

El estilista Freddy Alonso, responsable también de los lookazos de Milena Smith, fue el encargado de idear esta combinación con la que Clara acertó de pleno. Un top blanco de la firma australiana Zimmermann inspirado en las alas de las mariposas fue la pieza clave del look, aunque los vaqueros acampanados también fueron esenciales para que el resultado estilizará al máximo. ¿La razón? Incorporaba ciertos detalles como el ribeteado vertical y la franja lateral más oscura que ayudan a alargar mucho las piernas; trucos muy efectivos para evitar los tacones y poder llevar unos jeans anchos como los suyos con zapatillas o botas planas.

El maquillaje 'Euphoria'

Actriz y estilista completaron el ya de por sí inspirador look con pendientes, earcurff y anillos de Tous y un precioso maquillaje-joya que recordaba a una de las series que arrasa ahora mismo, Euphoria. En su segunda temporada, la ficción de HBO no solo ha recuperado algunas de las tendencias vintage más bonitas, sino que ha vuelto a posicionar el look de belleza fantasía entre los favoritos de las celebrities, ya sea en la alfombra roja, en eventos de moda -así lo han hecho, por ejemplo, Chiara y Valetina Ferragni en la Alta Costura de París- o en otras citas destacadas, como fue la aparición de Clara en televisión. Sobre una base muy natural y con los labios apenas maquillados en rosa suave, un sutil delineado negro rasgaba su mirada para dejar todo el protagonismo a las aplicaciones metálicas que recordaban a los looks más icónicos de la mencionada serie. Un maquillaje ideado por el equipo de Dior Beauty que encajaba muy bien tanto con las joyas plateadas como con la decisión de despejar el rostro de la actriz gracias a un peinado natural y pulido.

Su debut en la alfombra roja

Esta película supone el primer papel protagonista para Clara, que el año pasado apareció, además de en el video de Yatra, en un capítulo de El internado: las cumbres. Aunque también ha participado en algunas campañas publicitarias, era en noviembre cuando debutaba en una alfombra roja, la del estreno de la última temporada de La casa de papel. Para ese evento, escogió un vestido semitransparente verde lima y una sandalias de tiras de colores que ya anticipaban su interés por la moda y daban la primera pista de por qué deberíamos seguirla muy de cerca, dentro y fuera de la pantalla.