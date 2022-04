Olympia de Grecia cae rendida a los accesorios preferidos de la 'GenZ'

Como bien sabrás, los armarios de la realeza y las tendencias de moda están mucho más conectados de lo que podríamos imaginar a priori. Desde hace siglos han sido las reinas, princesas y otras personalidades de la corte real las que inspiraban a los demás con su forma de vestir en las fiestas privadas. Ahora, con las redes sociales como la fuente de inspiración, encontramos a royals amantes de la industria que siguen consolidando esta inquebrantable amistad con las marcas más reconocidas del sector. Es el caso de Olympia de Grecia, que con sus últimas adquisiciones ha demostrado que está al tanto de las novedades que propone la pasarela.

La Generación Z se ha dejado llevar por la nostalgia de aquella estétitca que vivimos a principios de milenio, aquella conocida como Y2K, pero en este 2022 hay muchas más tendencias que se impone como las favoritas de las expertas en materia. Por eso no nos extraña que la de sangre azul afincada en Nueva York con su familia, haya caído rendida a algunos de los accesorios más buscados de la temporada. Uno de ellos -y quizás el que más nos ha llamado la atención- ha sido el gorro estilo balaclava con el que ha posado hace tan solo unas horas. Se trata de un diseño de punto personalizado y hecho a mano por la marca Lokomotive Ooo que ha combinado con un precioso jersey de cashmere acanalado de la nueva colección de Prada que puedes encontrar en tienda por 1.900 euros. Este es solo el comienzo, porque en su guardarropa hemos encontrado otros tesoros que amarás a primera vista.

Si hace un tiempo encontrábamos una bonita relación entre ella y el vestuario de las protagonistas de Los Bridgerton, con esta aparición junto a la princesa Ekaterina de Hannover, nos ha confirmado su pasión por una de las piezas más solicitadas de los últimos meses: el corsé. Como bien sabrás, es una auténtica fan de las prendas con sello clásico por eso no nos extraña que una vez más haya lucido un corsé estampado de una de sus marcas de cabecera, Anina Dirndl, junto a unos sencillos pantalones vaqueros. Y como era de esperar, hay otra pieza en su look que no ha pasado desapercibida ante nuestros ojos.

Si eres tan apasionada del mundo de la moda como lo es Olympia, seguramente habrás reconocido sobre la mesa el bolso estrella que se ha colado en los vestidores más excluivos del panorama. Se trata de un minibolso hobo en blanco, un estilo icónico de la casa Prada que se presenta esta temporada en una lujosa versión satinada con cristales artificiales, un diseño que ya está agotado en todo el globo terráqueo, de ahí a que se haya convertido en tan poco tiempo en un auténtico objeto de culto. Y entre hits FASHION y complementos inolvidables, la aristócrata también se ha sumado a la fiebre francesa de Jacquemus con uno de sus modelos versátiles, aquel que promete seguir siendo tendencia dentro de 10 años. Mientras su madre Marie-Chantal se abraza al sempiterno Birkin de Hèrmes, su hija, tras un romántico telón de fondo con las montañas nevadas, luce el modelo Le Grand Bambino en color marrón, disponible en tienda por 890 euros. ¿Cuál será su siguiente compra?