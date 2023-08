La faceta aventurera de Victoria Beckham en el mar que ha sorprendido al propio David

Durante muchos años fue conocida como la "Spice pija", apodo que recibió al comienzo de su carrera musical con el grupo Spice Girls, pero después del fin de semana que Victoria Beckham ha pasado en Canadá, perfectamente podría arrebatarle el sobrenombre a Mel C, pues ha demostrado ser una gran deportista. La británica ha estado pasando unos días junto a su familia y amigos en Ontario, donde han aprovechado para practicar actividades acuáticas en el lago. Y parece haber sorprendido a todos con un inesperado talento...

- Sabemos dónde compran Kim Kardashian y Victoria Beckham sus bolsos de lujo vintage

"¡Quién lo diría!" comentaba el propio David Beckham, muy sorprendido, mientras compartía un vídeo de su esposa haciendo esquí acuático como una auténtica profesional. Y es que a pesar de la exigencia de esta disciplina, que requiere especialmente de fuerza y equilibrio, la empresaria logra mantenerse durante largos minutos sobre la tabla, ¡y sin despeinarse!

- Las botas virales amarillas que han unido a Victoria Beckham y Paris Hilton

A pesar de no ser una experta en este tipo de deporte, lo cierto es que no lo parecía: "Tengo que trabajar en mi estilo", decía con humor al ver la imagen que el futbolista capturaba, en la que aparece sobre el agua con los ojos cerrados. ¿Se convertirá ahora en parte de su rutina fitness veraniega? Motivos no le faltan, pues el esquí acuático es capaz de quemar más de 400 calorías por hora y además cuenta con grandes beneficios, como ayudar a tonificar los músculos o mejorar los reflejos y la resistencia.

- Harper Beckham roba el protagonismo a su madre con un vestido lencero de 350 euros

Hasta ahora no habíamos visto a la excantante apostar por este tipo de disciplinas, pues aunque sí se mantiene activa, lo hace con ejercicios algo más calmados. Hace más de una década que entrena junto a Tracy Anderson, la creadora del método que lleva su nombre y que ha conquistado a celebrities como Gwyneth Paltrow o Alessandra Ambrosio. Victoria asegura que los ejercicios de esta gurú del fitness -mezcla de cardio y funcionales- han transformado su cuerpo.

EL ARMARIO DE.. VICTORIA BECKHAM

Haz click para ver ‘El Armario de Victoria Beckham’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!