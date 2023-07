Harper Beckham roba el protagonismo a su madre con un vestido lencero de 350 euros y zapatillas

El apellido Beckham es uno de los más conocidos del siglo. Ya sea bien porque el padre de familia, David, triunfó como futbolista y ahora como empresario, por Victoria, la diseñadora británica que aboga por el lujo silencioso; el primogénito Brooklyn que se casó con su actiz millonaria Nicola Peltz, el hijo mediano Cruz que se ha embarcado en el mundo del balón, y la pequeña Harper Seven, quien hoy ocupa nuestras líneas por una simple razón: su estilo.

Este fin de semana el clan viajaba hasta Miami para presenciar el primer partido del jugador Messi en el equipo Inter Miami, del que su padre es uno de los co-propietarios. Una cita en la que han coincidido con reconocidos rostros del panorama como Kim Kardashian e Isabela Grutman. Pero en realidad, lo que nos ha llamado la atención, además de la elegancia que atesora la ex Spice Girls incluso sobre el campo de juego, ha sido el impecable look estampado que ha estrenado la adolescente promesa de la moda, demostrando que está siguiendo cada una de los pasos de su madre con tan solo 12 años.

Hace unos días la veíamos en la celebración de su cumpleaños estrenando un vestido lencero de Prada a conjunto con un bolso de pedrería, ahora, para disfrutar de esta jornada deportiva y apoyar a su padre, ha optado por uno que sigue el mismo registro, pero mucho más asequible. Un diseño de finos tirantes, escote en 'V' con detalles lenceros y bañado en un precioso color azul, en el que destaca el patrón floral en negro que se adapta perfectamente a su silueta. ¿Lo ha diseñado Victoria? ¿Ya formaba parte de su armario? Tenemos las respuestas, sigue leyendo para descubrirlas.

¿Victoria ha diseñado el look?

Resulta que esta propuesta de sobresaliente con la que nos ha enamorado y ha hecho sombra a la que entonaba la canción Wanna Be, no se trata de ninguna creación secreta de su madre. Este look que ha incluido en su maleta de viaje en realidad forma parte de la nueva colección de la marca que adoran las veinteañera expertas en moda, ¡Reformation! Conocido como Pennington Dress, lo encontramos disponible en la tienda por 348 euros, y es la opción perfecta para un día de verano.

A diferencia de lo que propone la marca estadounidense, Harper ha sido fiel a su estilo y ha añadido a sus pies unas zapatillas blancas de Nike, concretamente el clásico modelo Air Force 1 -disponibles por 120 euros- que ya tenía en su colección en casa. ¿Veremos a alguna integrante de su familia volver a llevar este look? Puede ser, pero mientras tanto, podemos decir que Harper tiene un camino muy FASHION por delante.