Dua Lipa desmiente los rumores de su relación con Trevor Noah: "Es genial estar sola"

Desde que Dua Lipa y Anwar Hadid pusieran fin a su relación en diciembre de 2021, la cantante ha estado centrada en el trabajo y la gira de su disco Future Nostalgia, con la que ya ha recorrido Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Sin embargo, y como suele suceder cada vez que una celebrity queda soltera, los rumores sobre posibles romances también la han acompañado. El último de ellos surgía la pasada semana a raíz de unas fotografías en las que se veía a la cantante cenando en actitud cariñosa con el presentador Trevor Noah. Sin embargo, Dua ha desmentido los rumores asegurando que "es genial estar sola".

Los rumores de romance

La artista ha utilizado su propio podcast, Dua Lipa: At Your Service, para aclarar lo mucho que agradece estar soltera después de tantos añosy "pensar solo en mí misma y ser un poco egoísta". Y es que, su relación con el menor de los hermanos Hadid comenzó a finales de 2019, apenas unos meses después de terminar su prolongado e intermitente noviazgo con Isaac Carew. Una relación que se inició en 2013 y que duraría seis años, hasta junio de 2019. Por lo tanto, no es de extrañar que tras casi ocho años de relaciones la artista quiera disfrutar de su soltería.

¿Quién es Trevor Noah?

El cómico, productor, escritor y actor es conocido por haber sido presentador de The Daily Show durante siete años. Puesto al que acaba de renunciar para dedicarse a la comedia y su carrera como monologuista. Los rumores sobre su romance con la cantante surgieron a finales de septiembre a raíz de una cita de ambos en el restaurante jamaicano Miss Lily's, donde se les vio en actitud cariñosa y, según afirmaba el Daily Mail, continuaron la velada con un paseo en el que no faltaron abrazos -largos e íntimos- e incluso algún beso.

Su romance con Aaron Piper

El pasado mes de junio durante su paso por España, Dua Lipa revolucionó Madrid, no solo por lo espectacular de su concierto, sino también por su posible romance con Aaron Piper. El actor, que acudió como un espectador más al show de la cantante, coincidió con ella esa misma noche en una fiesta en la discoteca by Chachá The Club, a la que llegaron juntos y donde se les pudo ver bailando en actitud bastante íntima. De hecho, hace apenas 10 días Dua se reencontró con el actor español en México, donde salieron de fiesta con otros amigos y tuvieron que ser evacuados a causa de un terremoto. Sin embargo, ni ella ni el se han pronunciado al respecto de los rumores.