¡Blake Lively estrena nuevo trabajo! Debutará como directora de cine con un inesperado proyecto

Aunque Blake Lively siempre será Serena van der Woodsen en nuestros corazones, en realidad, poco queda de aquella joven a la que muchos conocieron en el 2007, cuando se estrenó Gossip Girl, una de las ficciones más exitosas de la televisión. Durante estos últimos años, la actriz ha evolucionado profesionalmente, explorando diferentes facetas en otros papeles de cine e incluso aventurándose con nuevos proyectos totalmente diferentes a los que estaba acostumbrada. Fue toda una sorpresa cuando el pasado año nos enteramos de que había sido ella la encargada de dirigir I Bet You Think About Me, el videoclip de Taylor Swift, cuyo guión escribieron entre ambas. Y parece que aquel éxito detrás de las cámaras le ha abierto puertas, trayéndole un trabajo nuevo de lo más interesante.

Resulta que la actriz se estrenará ahora como directora de cine, asumiendo los mandos de una nueva película que ha generado bastante expectación. Se trata de la adaptación de Seconds, una novela gráfica creada por Bryan Lee O'Malley, todo un best seller en el mundo de los cómics. Pero no afrontará sola este nuevo proyecto: a él también se ha unido el conocido guionista Edgar Wright (Baby Driver, Última noche en el Soho...), quien será el responsable de darle forma. La trama original cuenta la historia de Katie Clay, una joven chef de un restaurante de éxito que recibe el poder de arreglar sus errores de una particular forma que, con el tiempo, tiene consecuencias. Todavía no se han dado a conocer datos como la fecha de estreno o quiénes serán los actores que aparecerán en el largometraje, pero es cuestión de tiempo que vayamos conociendo más detalles.

El talento de la intérprete como directora quedó más que demostrado cuando recibió el pasado año varias nominaciones a los Academy of Country Music Awards, por su trabajo en el videoclip de Taylor Swift. La pasión por el cine que caracteriza a la actriz, en realidad, le viene de familia. Su padre, Ernie Lively, trabajó durante décadas como actor y director, y su madre Elanie fue manager en la industria. Con más de 40 series y películas a sus espaldas, Blake Lively aborda ahora una nueva etapa como directora que no ha hecho más que despegar.