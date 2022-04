Kylie Jenner se ha superado con su fiesta de Pascua: todo sobre la decoración de ensueño

No es necesario que lo confirme, pero intuimos que Kylie Jenner sigue este dicho: si vas a hacer algo, ¡que sea a lo grande! Esa es la sensación que transmite la pequeña de la familia Kardashian-Jenner cada vez que se convierte en la afitriona de cualquier evento. Después de unas semanas de desconexión tras el nacimiento de su bebé -seguimos sin conocer su nombre, tras decidir que finalmente no se llamaría Wolf-, la empresaria ha vuelto a compartir contenido en sus redes sociales, para alegría de sus 329 millones de seguidores. Y lo ha hecho demostrando que no hay quien compita con ella cuando se trata de organizar celebraciones inolvidables. ¿La última? La reunión familiar que tuvo lugar en su casa durante este fin de semana, en la que se juntaron para celebrar el domingo de Pascua, como manda la tradición en Estados Unidos. Una fiesta cuya decoración no ha pasado desapercibida: con cientos de flores, conejos, huevos, regalos... ¡no faltó ni un detalle!

Como si de Alicia en el país de las maravillas se tratase, Kylie quiso transformar su salón en un auténtico cuento con una decoración en la que sin duda el foco de atención se situó en las mesas. Cada uno de sus invitados contó con un huevo de chocolate totalmente personalizado, con los nombres de los asistentes dibujados en ellos: Khloé, Kim, Kris, Travis, Stormi, Chicago... Eso sí, se aseguró de no dar ninguna pista sobre el de su bebé. Y tampoco pudimos ver el nombre de Kendall, la única que, al parecer, faltó a la fiesta. Entre cada comensal situó flores frescas en jarrones y, en el caso de la mesa de los niños, agregó originales detalles como el mantel en rosa pastel, las servilletas a cuadros o los vasos de papel, para crear un ambiente de picnic muy especial.

Por supuesto, sus hermanas no quisieron dejar pasar la oportunidad de inmortalizar la velada con unos cuantos vídeos que han compartido con sus fans. Y en ellos hemos podido conocer qué otros elementos formaban parte en este festejo lleno de maravillosas excentricidades. ¿Una de las más comentadas? Las máquinas dispensadoras de caramelos que Kylie encargó para cada uno de sus sobrinos y su hija Stormi. "Tenía que conseguirlas para mis chicas", comentaba la benjamina de las Kardashian en sus redes, que no se pudo resistir a ellas.

Tampoco faltó en la fiesta un taller de pintura en el jardín, varias cestas repletas de regalos para los asistentes e incluso una fila de bicicletas nuevas para que los más pequeños fuesen en busca de huevos de Pascua escondidos en el jardín. Y aunque todo esto pueda parecer increíble, si tenemos en cuenta las anteriores celebraciones virales de Kylie, en realidad podríamos calificar esta última como "discreta". Y es que, al lado del famoso cumpleaños de Stormi, en el que construyó un auténtico mundo de diversiones al que llamó Stormiworld -con atracciones incluidas-, ¡esto parece poco!

Aun así, nadie ha podido pasar por alto el cuidado que ha puesto la fundadora de Kylie Cosmetics en cada elemento de la fiesta, ni siquiera su hermana Kourtney. La mayor de las Kardashian compartía uno de sus detalles favoritos: esta tarta chantillí que pudieron disfrutar como postre, toda una obra de arte repostera, con una original forma de conejo y adornada por flores, huevos de purpurina, macarons, chucherías... ¡todo comestible!