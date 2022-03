¿Se han casado Kylie Jenner y Travis Scott? La última teoría de sus fans

Desde que comenzaran su relación hace ya cinco años, a Kylie Jenner y Travis Scott les han perseguido constantemente los rumores de compromiso, pero, hasta ahora, nunca se han confirmado. Mientras que sus hermanas sí parecen estar más predispuestas a pasar por el altar -Kim se ha casado tres veces, Khloé una y Kourtney está prometida-, ella no parece haber sentido la misma prisa por formalizar su romance con el padre de sus hijas. Sin embargo, sus fans están convencidos de que la pareja ha contraído matrimonio en secreto, algo que no sería extraño teniendo en cuenta la discreción con la que ha llevado la empresaria sus dos embarazos.

¿Se han casado en secreto?

A pesar de pertenecer a una de las familias más mediáticas del planeta (si no la que más), la benjamina de las Kardashian ha demostrado siempre ser muy tímida y no querer exponer su vida privada tanto como sí lo hacen sus hermanas mayores, quienes han dado todo lujo de detalles de sus romances incluso en su reality. Tal es así, que nos enteramos de su primer embarazo una vez había nacido la pequeña Stormi, y ha seguido esa máxima de intimidad también con su hijo, Wolf, que nació hace un mes y medio. Por eso, no sorprendería demasiado que, en lugar de protagonizar una gran pedida de mano (y posterior boda) por todo lo alto como sus hermanas, prefiriera celebrar algo íntimo que quedara reservado para ellos y sus seres queridos. De nuevo, las especulaciones han comenzado debido a una joya, o, en este caso, a dos.

Las joyas de la polémica

Hace unas horas, Kylie compartía una fotografía detalle de sus accesorios del día, entre ellos un bolso verde de cocodrilo sobre el que reposaba su mano, en la que lucía una perfecta manicura francesa... y dos anillos. En Estados Unidos es de lo más significativo llevar una joya en el dedo anular, por lo que era de de esperar que esta instantánea provocara numerosos comentarios. Lejos de suponer que se ha prometido, sus fans teorizan sobre una posible boda secreta, ya que lleva una joya de diamantes de estilo compromiso y una sencilla banda de oro que podría perfectamente ser la alianza... o no. Estén o no casados legalmente, lo cierto es que ambos se refieren al otro como 'mi marido' o 'mi mujer', y no parece que, a corto plazo, vayan a aclarar nada, por lo que solo quedan las especulaciones.