¿Nos está ocultando algo? Los seguidores de Kylie Jenner aseguran que ya tuvo a su bebé

Cada movimiento de las hermanas Kardashian-Jenner es analizado con lupa por legión de fans, que desde hace casi 15 años han seguido sus locuras en televisión y ahora en sus redes sociales, donde Kylie, la menor de todas ellas, es la que más seguidores suma. No es sorpresa, entonces, que haya millones de personas atentas al nacimiento de su segundo bebé con Travis Scott, una noticia que dio la vuelta al mundo el pasado mes de septiembre. Si bien la empresaria de 24 años no aclaró nunca de cuántas semanas estaba ni mucho menos el sexo del retoño, parece que no ha hecho falta. Sus seguidores aseguran que ya ha dado a luz e intenta ocultarlo.

Un baby shower de lujo para un misterioso embarazo

Si bien la confirmación oficial por parte de la fundadora de Kylie Cosmetics llegó entrado el otoño, desde principios de agosto se rumoreaba que podía estar esperando su segundo hijo con el rapero, padre también de su primogénita Stormi Webster. Desde el verano, se ha hecho cada vez más difícil encontrar nuevas pistas a raíz de la parcial ausencia de Kylie en redes sociales, con motivo del polémico festival organizado por su pareja, en el que murieron más de una decena de personas. Entre sus tácticas para ocultar el embarazo encontramos mucho contenido de maquillaje, primeros planos, photoshoots antiguas y poses que disimulan bastante bien la zona del vientre. Otro dato a tener en cuenta es que para el momento del gran anuncio, Jenner mostraba una incipiente tripita de varios meses, por lo que muchos de sus seguidores apuntan como posible fecha de parto el mes de enero.

Un biberón y un vuelo inesperado

Para disipar los rumores, aunque solo ha conseguido alimentarlos, la estrella de reality ha compartido imágenes de su baby shower, que aparentemente tuvo lugar en diciembre. En ellas, Kylie presume de su avanzada gestación, una estampa que no corresponde con las fotografías publicadas por ella misma para recibir el nuevo año, donde muestra una pancita menos pronunciada. "Problemente ya tuvo a su bebé"; "Sabemos que ya nació, muéstrala ya"; "Estas fotos tienen meses". Son algunos de los comentarios que inundan los escasos posts que ha publicado Jenner durante este segundo embarazo. Sus fans más devotos han llevado su faceta investigativa al extremo, recurriendo al perfil social de su asistente personal, Maguire Mundsen, en busca de pistas. Allí encontraron que esta había viajado a Los Angeles desde Dallas, donde reside, el pasado martes 11 de enero.





Algunos optimistas, no obstante, aseguran que Jenner celebró la Navidad con su recién nacido. Todo a causa de una publicación de Travis Barker, novio de Kourtney Kardashian, en la que se observa sobre la mesa del salón familiar un biberón lleno de leche adornado con una goma de color rosa. Y no es cualquier biberón sino el modelo exacto de la marca Comotomo que todas las hermanas han usado con sus respectivos hijos, más concretamente el de 5 onzas, indicado para bebés de 0 a 3 meses.

Kylie acaba con la polémica

Lo cierto es que, al final, solo Kylie podía confirmar o negar estas hipótesis y poner punto final a la polémica que rodeaba al futuro baby Webster. Este sábado por la tarde, las hermanas más mediáticas de la televisión han celebrado una gran fiesta en honor al cuarto cumpleaños de Stormi y de su prima Chicago, hija de Kim y Kanye West, un evento temático de muñecas Barbie y ¡LOL Surprise! en el cual la empresaria se ha dejado ver con un ceñido mono rosa que ha callado cualquier especulación. Aunque se mantienen las interrogantes sobre el biberón y el anacronismo de sus publicaciones, suponemos que estas quedarán simplemente como misterios sin resolver.