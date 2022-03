¡Doble celebración! El compromiso sorpresa de Francesca Ferragni durante su cumpleaños

No dejan de llegarnos noticias de parte de una de las familias italianas más mediáticas: hace escasos meses que Francesca Ferragni desvelaba su embarazo a través de sus redes sociales, contando que se convirtiría en mamá por primera vez junto a su pareja, el músico Riccardo Niccoleti. Ahora la dentista se encuentra ya de seis meses y acaba de sorprendernos con otro anuncio que ni siquiera ella misma esperaba. El 12 de marzo cumplió 33 años, y para celebrarlo, la familia Ferragni al completo se marchó de escapada rural. Un día especial que transcurrió en una espectacular casa de campo en la región de Saló, rodeados de naturaleza y viñedos, y en la que celebraron una fiesta que terminó con una pedida de matrimonio muy especial.

"El mejor cumpleaños de mundo", afirmaba Francesca al hacer público su compromiso, compartiendo algunas imágenes de la velada. Fue justo después de soplar las velas de los diferentes pasteles que había sobre la mesa, todos ellos con las letras del nombre de la cumpleañera, cuando Riccardo Niccoleti se arrodilló y sacó el anillo que ella recibió entre lágrimas. La pareja da así un paso más en su relación, una de las más longevas del clan Ferragni, pues llevan juntos más de una década. Ambos viven en Milán junto a su perra Gabriella -convertida en influencer en redes sociales- y, muy pronto, también junto a su bebé, que nacerá a finales de primavera.

Como no podía ser de otra manera, a la fiesta de cumpleaños no faltaron las hermanas de Francesca, Chiara y Valentina. Probablemente al tanto de la sorpesa que le aguardaba al final de la noche, estuvieron en todo momento junto a ella, capturando también algunos de los momentos más destacados de la celebración. "Mi hermana se comprometió anoche, ¡felicidades!", escribía la influencer en sus redes, junto a una foto en la que podemos ver a las dos muy felices. Una felicitación a la que también se quiso sumar su pareja, el rapero Fedez, compartiendo una instantánea de los futuros marido y mujer, que acompañó con un sencillo "¡Enhoranuena!". Aún no han desvelado la fecha de la boda, pero teniendo en cuenta el listón tan alto que dejó su hermana con una espectacular ceremonia con 160 invitados, la expectación es alta. ¿Apostará Francesca por una fiesta por todo lo alto u optará por una celebración más sencilla? ¡Estaremos pendientes!