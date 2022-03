El romántico cumpleaños de Brooklyn Beckham con Nicola Peltz: "Llega la parte más importante de mi vida"

Hace más de dos décadas Victoria y David Beckham no podrían haber imaginado que su primogénito protagonizaría los titulares internacionales con cada movimiento. Ahora lo hace por varios motivos de renombre, su próxima boda con Nicola Peltz -según han confirmado tendrá lugar el 9 de abril por el rito judío- y el día de su cumpleaños. Desde hace un par de meses, Brooklyn ha demostrado su don en los fogones, tanto que ya tiene ¡su propio programa de cocina en las redes sociales que ya es viral! Ha celebrado sus 23 junto a su prometida soplando no una, sino dos originales y apetecibles tartas.

Si hace unos días hablábamos del postre personalizado de cinco pisos que sorprendió a Sophie Turner en su gran día, ahora es el turno del chef veinteñero. Nos ha deleitado con varias postales en las que podemos ver una escena muy romántica bajo la luz del fuego con la modelo que ha conquistado su corazón, -cumplió 27 a principios de enero-. La pareja que vive en un mansión en una zona exclusiva Los Ángeles ha posado con un dulce que parece casero, ¿lo habrá hecho Nicole? No podemos confirmarlo, pero lo que sí podemos decir es que se ha encargado de un pequeño detalle con el que lo ha sorprendido y que según su rostro de sorpresa, ¡para nada se esperaba! Atención, porque no tiene nada que ver con una fiesta por todo lo alto o un regalo de grandes dimensiones esperándole en el garaje, ¿adivinas de qué se puede tratar?

La que ha posado ha debutado como directora de cine, ha demostrado que prestar atención a los pequeños detalles es un gesto con el que marcar la diferente. Y es que el envoltorio de sus presentes estaba protagonizado por un divertido 'estampado' en el que se puede apreciar... ¡sus rostros! Sea cuál sea el regalo, no hay nada más especial y único que poder personalizarlo hasta el último detalle, y como era de esperar la segunda tarta que sopló Brooklyn también rompió los estándares clásicos de estos momentos. Rodeado de dos imponentes jarrones de rosas blancas, sopló una vez más las 23 velas sobre una torre de donuts gigantes decorados con cereales de colores, chocolate, cobertura de crema y más dulces coronaron al postre, uno de los más llamativos de la temporada. ¿Veremos tartas de este calibre en la ceremonia el próximo mes? Seguramente el exclusivo cátering volverá a sorprendernos. "Hoy he cumplido 23 años. Los últimos 23 años han sido una montaña rusa absoluta y ahora estoy llegando a la parte más importante de mi vida, la parte en la que llego a casarme con mi otra mitad. ¡Estoy tan emocionado por la siguiente parte de mi vida!", con esta reflexión el hijo de la ex Spice Girl comenzaba su gran día. ¡Feliz cumpleaños!