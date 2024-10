Copia el 'wet bob' de Selena Gomez y otros peinados fáciles de las chicas más FASHION con estos trucos

2 10

© Color Wow Pop and Lock Crystallite Shellac

Copia el look

Marissa Marino ha explicado que para peinar a Selena utiliza la Finishing Cream Brilliant Glos de Fekkai, un producto que por el momento no se encuentra disponible en nuestro país. Sin embargo, podemos recrear este wet look con alternativas como la que sugería hace unos días Chris Appleton, peluquero de Kim Kardashian o Jennifer Lopez. Su recomendación en un tutorial de Tiktok -además de humedecer el pelo previamente y usar después un peine de púas anchas-, era utilizar el sérum Pop and Lock de Color Wow (28 euros en Sephora), que combina aceite y suero para nutrir y dar brillo al cabello. "Es lo único que necesitas para hacer este peinado", aseguraba.