Aitana se corta el pelo en París y aparece con un vestido metalizado de red en un desfile

Tras el repertorio de looks que Aitana lució por su paso en Milán, ahora llega el turno de París. Cuna de la moda en la que los diseñadores presentan sus colecciones para la próxima temporada y ella ha aprovechado su estancia para hacerse un inesperado cambio de look que ha tenido lugar en su habitación del hotel junto a su peluquero de confianza, Jesús de Paula. Una nueva imagen que a diferencia de lo que pensábamos, no lo ha compartido por las redes sociales, si no que ha estrenado su reciente corte de pelo nada más ni menos que a la llegada de un desfile de moda en el que ha coincidido con rostros conocidos del sector.

Aquella aspirante a artista que se subió a la tarima de Operación Triunfo en 2017, hoy se posiciona como una de las veinteañeras españolas más influyentes dentro y fuera de nuestras fronteras. Son varios los conjuntos de pasarela que ha estrenado durante esta Fashion Week, pero la decisión de corta por lo saco con un tijeretazo su melena (que ya estaba cortita porque lucía un bob) ¡no lo habríamos imaginado! Con un estilo mucho más rompedor y atrevido, ha vuelto ha ocupar los titulares por esta razón a su llegado al show de Paco Rabanne en el que ha saludado a otros compañeros del sector como Bad Gyal.

No se trata de un cambio radical, pero ha dejado atrás esa imagen desfilada para apostar por un corte a capas con mucho movimiento que aporta una imagen más fresca y divertida a su rostro. Según explica su peluquero es un pixie mullet, es decir, un peinado con mechones más cortos a los lados y más largo en la nuca, ¿será una nueva tendencia que tenemos que tener en el radar? Pero no solo este hecho nos ha llamado la atención al igual que su mirada con sombras metalizadas, también el vestido con un estampado de lo más original.

De silueta ceñida, con el pronunciado escote bajo a la espalda (¡como llevaba hace unos días la modelo Lila Moss!) y una sobrecapa de bolitas metálicas que forma una red, una característica típica de la casa de costura de orígenes españoles. Gracias a este vestuario, y a la ayuda de su estilista, ha conquistado a los paparazzi demostrando que además de triunfar sobre el escenario alrededor del globo terráqueo, la moda también es un terreno en el que se siente segura.

