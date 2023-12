Estos tres hábitos de relajación de Dakota Johnson se convertirán en tus propósitos de Año Nuevo

Nada funciona si Dakota Johnson duerme menos de 10 horas al día. La actriz, a quien el filme de éxito 50 sombras de Grey catapultó en 2015 a la fama, tiene absolutamente claros cuáles son los hábitos que la mantienen relajada. Para la intérprete, igual que para Jennifer Lopez, el descanso es una prioridad. De hecho, en una entrevista reciente ofrecida a The Wall Street Journal, ha reconocido que cada día duerme, como mínimo, diez horas. Sin embargo, ¡puede alcanzar las 14! Te contamos qué otras técnicas de autocuidado respeta sin excepción la también protagonista de Persuasión. Toma nota para llevarlas a cabo y presume como Dakota de un rostro descansado, una piel bonita, una claridad mental sin parangón y una actitud positiva.

Para preservar su aparente estado de relajación permanente, Dakota Johnson vela por preservar tres hábitos importantes: el descanso, la meditación y los baños relajantes.

Descanso

Dakota Johnson asegura que el descanso es su máxima prioridad. Duerme, como poco, diez horas diarias aunque su media se puede establecer en 14. Además ha confirmado que no tiene una hora fija para despertarse porque, en su vida, cada día, puede ser diferente. Sin embargo, respetar esas horas de sueño para ella es esencial.

Meditación

La hija de Melanie Griffith ha confesado también que medita dos veces al día. La meditación que lleva a cabo se llama "meditación trascendental" y consiste en dejar ir aquellos pensamientos que llegan a la mente y no traen cosas positivas. Se acompaña de técnicas de respiración. Estas, según la propia Dakota, ayudan sobremanera a calmar la ansiedad.

Baños relajantes

Como te adelantábamos más arriba, Dakota no tiene inconveniente alguno en interrumpir su jornada para tomar un baño relajante si lo necesita. Cuando la actriz percibe que un día se le está torciendo, hace borrón y cuenta nueva de esta manera. Resulta algo paradójico pensar que, como ella misma afirma, el agua la ayuda a poner los pies en la tierra.

Dakota Johnson pasó a sus 15 años por una depresión que hace que a día de hoy conviva aún con puntuales episodios de ansiedad. Por eso, para ella es muy importante interiorizar que los problemas cotidianos no tienen respuestas inmediatas. Además, trata de vencer la autocrítica analizándolo todo bajo el prisma de la comedia. Busca no ser demasiado dura consigo misma. Todas estas cosas la ayudan a mantener la calma. Hábitos de autocuidado y relajación que no solo hacen que se sienta mejor consigo misma sino que además proyecte una energía más bonita y se vea radiante delante y detrás de las cámaras.