Cómo reequilibrate en cuatro días según la clínica alicantina de Poppy Delevingne y sus amigas

Siempre miramos hacia Estados Unidos, Corea o incluso Emiratos Árabes en busca de las tendencias más punteras en belleza y bienestar. Sin embargo, tal vez no deberíamos irnos tan lejos pues nuestro país es pionero en este sector gracias, entre otras, a una de las clínicas holísticas más prestigiosas de todo el mundo. Localizada en el precioso pueblo de Altea, en Alicante, SHA Wellness Clinic es referente internacional desde su apertura en 2009; incluso se ha alzado con varios premios que reconocen su excelente labor: potenciar la salud de sus pacientes a través de una alimentación equilibrada combinada con otras terapias, tanto físicas como mentales. La fama la precede... pero quienes disfrutan de una estancia en la clínica confirman que sus programas funcionan. La última en hacerlo ha sido Poppy Delevingne, que viajaba hasta el centro alicantino junto a dos de sus mejores amigas, las actrices Lily James y Gala Gordon, para alojarse seis días en, según ha definido, "el paraíso".

La escapada 'wellness' de Poppy Delevingne y sus amigas

"Me puse en contacto con Sha Wellness Clinic hace unas semanas, después de sentir repentinamente la necesidad de reiniciar, recargar y reequilibrar. Pasé seis días en lo que solo puedo describir como el paraíso, aprendiendo todo lo que hay que saber sobre nutrición, estado físico, bienestar y cómo desestresarse, mezclado con todo tipo de tratamientos increíbles como reflexología y shirodhara. No podría haberlo hecho sin dos de mis mejores amigas (la desintoxicación puede hacerte sentir bastante sensible a veces) y sin todo el maravilloso personal y los terapeutas que nos cuidaron TAN maravillosamente (...)", escribía Poppy Delevingne junto a un extenso álbum en el que mostraba algunos de los detalles del plan que había seguido junto a las actrices Lily James y Gala Gordon.

Desayunos repletos de frutas y cremas de verduras de lo más apetecibles, divertidos deportes como senderismo y pádel, o relajantes baños han sido algunas de las actividades que las tres chicas inglesas han llevado a cabo durante sus seis días en la clínica alicantina. Una escapada de amigas y bienestar que Lily definía como "maravillosa" y tras la que todas han coincidido en que se sienten más relajadas y en equilibrio. ¿Quieres conocer en que consiste un programa como el suyo en Sha?

Bienestar holístico

Sha Wellness Clinic nació cuando su fundador, don Alfredo Bataller Parietti, dio con un médico experto en nutrición y medicina integrativa que, tras años de enfermedad, consiguió curarle gracias a una alimentación adecuada. Queriendo compartir con los demás este poder curativo de una dieta saludable, Bataller creó Sha Wellness Clinic, que, más que un centro de salud o retiro, define como "una experiencia transformadora de vida, donde se entiende la salud no sólo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado óptimo de bienestar físico, mental y espiritual en armonía con el medio ambiente".

Por eso eligió el fantástico entorno natural de Altea para abrir su primera clínica -proximamente buscará replicar su éxito en México y en Emiratos Árabes- e incluyó, además de una dieta personalizada, tratamientos de medicina estética y antiedad, terapias naturales como acupuntura o meditación, estudios de la condición física y de la salud cognitiva y emocional, y una escuela (Healthy Living Academy) con el objetivo de que los nuevos hábitos aprendidos en el centro se hagan permanentes en el tiempo. Un método 360º que busca un "estado de salud idóneo para disfrutar de todo el potencial físico y mental que el ser humano posee de manera intrínseca" y que ofrece cinco programas generales que se personalizan a cada paciente: Peso óptimo, Advanced detox, Intensivo, Healthy ageing y Rebalance.

Cómo sentirte reequilibrada en cuatro días

Si bien desde la clínica aconsejan seguir un programa de, como mínimo, 14 días, han sabido adaptarse a los reducidos tiempos de sus pacientes -Poppy incluida- con planes más exprés, reducidos a una semana e incluso a cuatro días. Este último, concretamente, se enmarca dentro de las opciones Rebalance, ideadas para quienes "no persiguen ningún objetivo de salud específico pero tienen la inquietud de mejorar su estilo de vida y su bienestar" o "desean desconectar y relajarse mientras aprenden nuevos hábitos de vida saludable", como hicieron Poppy Delevingne y sus amigas.

El programa comienza con una consulta médica general y un reconocimiento para establecer tu estado de salud general. A partir de estos resultados, un experto en nutrición y terapias naturales diseña tu plan de alimentación para los próximos días. El equipo también te indicará qué tratamiento de medicina tradicional china deberías probar (acupuntura, láser-acupuntura o lámpara de calor electromagnético, así como distintos masajes) y los tratamientos estéticos más adecuados en tu caso: watsu, Indiba, Icoone, presoterapia...

Para potenciar el bienestar físico y mental, el programa incluye, además de acceso al relajante circuito de hidroterapia, una sesión de valoración funcional con un entrenador y otra con un experto holístico que te enseñará yoga, meditación, mindfulness o técnicas de respiración pranayama. Y como la meta es que puedas llevarte los nuevos hábitos a tu día a día, de ahí que la estancia de cuatro días, igual que todas las demás, se complete con iniciativas de la Healthy Living Academy como charlas, paseos y clases de cocina. Un combo wellness completísimo que, según Poppy, funciona: "Salgo de aquí flotando...", afirmaba la modelo.