La técnica de maquillaje 'efecto bronceado' con solo tres productos de Zara

Cuando llega el verano solemos reducir los pasos de maquillaje frente al espejo, ya sea por el calor en continuo contacto con los productos que terminan desapareciendo o simplemente porque has alcanzado el tono bronceado que tanto deseas lucir a lo largo del año. Pero... ¿eres de las que aún no ha podido estar en la playa para presumir de ese morenito tan especial y mágico? No pasa nada, porque Zara te ayudará a conseguirlo, ¡y no tendrás que ser una experta en cuanto al manejo de las brochas y los polvos!

Nuestra marca de moda española favorita, además de vestirnos de los pies a la cabeza, ahora se cuela en nuestro tocador por una buena razón. Desde hace un par de temporadas añadió a su novedades colecciones de maquillaje con un impoluto packaging que define a la perfección lo que quiere transmitir: conquistar a todo el mundo en cualquier parte del mundo. Ya tengas 16, 28 o 45 años, adores la estética minimalista, la del "más es más" o seas bohemia, los productos que lanza cada cierto tiempo encajan fenomenal con las tendencias que se suben a la pasarela y podemos recrear en casa. Y en esta ocasión hablamos de una que además te hará sentirte mucho más atractiva.

No importa el tiempo que pase porque el "efecto bronceado" siempre está de moda. ¿No sabes de cuál hablamos? Muy sencillo, de aquel que simula que el sol te ha besado y rozado el rostro sin necesidad de haber invertido demasiadas horas tumbada en la toalla, el que añade un par de tonos más a tu tez logrando ese resultado tan especial con el que te ves más guapa. Ahora podrás imitarlo con los tres productos que propone Zara este verano y que además son súper sencillos de utilizar, ¡y económicos!

Compras 'beauty'

Te presentamos las próximas compras que añadirás a tu neceser. Un set de tres stick en formato crema que nos encanta porque son multifunción y encontramos por 22,95 euros. Podrás utilizarlos -con la ayuda de una esponjita de maquillaje que seguramente ya tienes en tu colección- a modo de corrector en la zona de las ojeras y rojeces, otro para hacer el contouring y marcar las facciones que quieras destacar, y el último, en tono más rojizo, para ruborizar las mejillas. Con estos tres sticks ya te verás guapísima, pero si quieres elevar la apuesta a nivel experta, te proponemos dos productos más.

Como seguramente sabrás el furor por llevar las cejas perfectas es el último must de las experta, por eso no nos extraña que el gel fijador transparente sea uno de sus bestseller (8,95 euros), al igual que el aceite labial que los hidrata al momento aportando brillo y un sutil colorcito (7,95 euros). ¿A qué esperas para irte de shopping?