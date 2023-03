Lila Moss muestra la realidad de su piel 'imperfecta' minutos antes de desfilar en París

Nos encontramos en el culmen de una de las semanas más importantes para la industria. Paris ha sido el rincón testigo de las nuevas propuestas que han lanzado las firmas de Dior, Schiaparelli, Isabel Marant y Coperni entre otras y rostros conocidos como la hija de Kate Moss, la encargada de presentarlas sobre la pasarela. A lo largo del día tienen lugar decenas de desfiles en diferentes puntos de la ciudad del Sena, un hecho que hace que las modelos vivan de manera frenética entre bastidores y se vea reflejado en la salud de la piel (y el cabello). Y Lila Grace ha querido dar voz a esta realidad demostrando que no es tan ideal como puede parecer bajo los focos y paparazzi.

La que ha protagonizado una de las últimas campañas más bonitas de Zara, no ha dudado en compartir con el mundo la realidad que sufre su tez a raíz del cansancio acumulado tras estos días en los que su vida va a contrareloj. Pero también se debe a la cantidad de productos que están continuamente sobre su rostro: maquillaje en varios tonos, polvos bronceadores, iluminadores, colorete, sombras de ojos llamativas... Un sinfín de combinaciones beauty que luce sobre el catwalk a conjunto del estilismo y que no siempre el cuerpo digiere tan bien como nos gustaría, he aquí la prueba.

Lila Moss ha compartido con sus seguidores una imagen muy real captada horas antes de subirse a la pasarela de Chloé en la que aparece sin una gota de maquillaje y dejando a la vista sus pequeñas imperfecciones, rojeces, pecas, ojeras... Si eres amante del sector, sabrás que las marcas crean un moodboard a modo de resumen sobre la línea temporal del desfile, para ver qué modelo va tras quién, qué complementos y ropa llevan... Y esta fotografía a modo de polaroid es tomada sin haber pasado antes por el tocador y ponerse en manos de los expertos en belleza, es decir, es la naturalidad de la modelo en su total esencia.

La brocha y las pinturas hacen magia, pueden conseguir ese efecto 'buena cara' en cuestión de momentos, por eso es importante no dejarnos llevar por todo lo que vemos en las redes sociales, porque al igual que la hija de la top model de los noventa tiene la posibilidad de ponerse en manos de profesionales y conseguir un resultado digno de alfombra roja, también ha demostrado que su piel es como la nuestra, ¡no es perfecta! Ella forma parte de la exclusiva lista de las Nepo Babies y desde hace un par de temporadas (cuando cumplió los 16 años) tiene la gran suerte de ser una de las elegidas para estrenar maravillosos looks creados por importantes casas de costura, pero como ya has visto... ¡no todo lo que reluce es oro!