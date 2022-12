María Pedraza celebra Navidad con un posado al natural y uno de sus tatuajes más especiales

Si eres una usuaria activa de las redes sociales, te habrás dado cuenta de que últimamente hay una temática que se repite en ella: los looks de fiesta de celebrities e influencers, quienes posan con sus conjuntos más elegantes y los looks beauty más favorecedores. Toda una inspiración, especialmente para quienes aún no tienen muy claro qué ponerse en estas fechas navideñas. Pero en las plataformas digitales también hay espacio para la naturalidad, con imágenes como la que acaba de compartir María Pedraza. La actriz ha preferido huir de los tradicionales posados para sorprender a sus seguidores con uno en el que aparece en bikini, al natural y sin una pizca de maquillaje en el rostro.

Mucho más propio de una postal veraniega, la intérprete nos hacía pensar en la temporada estival con esta publicación: "simplemente esto", comentaba. No es que sea esta la forma habitual de mostrarse de la protagonista de Las niñas de cristal, de hecho destaca a menudo por sus elaborados maquillajes, con los que suele destacar sobre la alfombra roja. Simplemente María forma parte de ese grupo de famosas a las que les gusta también mostrarse al natural de vez en cuando, tal y como son.

Un tatuaje muy especial

No pasa desapercibido el original diseño grabado a tinta que luce sobre la piel. Y es que la actriz de Élite comparte el gusto por los tatuajes de finas líneas, al igual que otras chicas de su generación como Aitana o Laura Escanes. Ya cuenta con varios, algunos de ellos escondidos estratégicamente, y este parece tener un significado especial. Se lo hizo el año pasado y tiene la forma anatómica de un corazón: "19.16. Todo florece", escribió misteriosamente cuando compartió esta imagen en sus redes. Más tarde aclaró que simboliza el resurgir y florecimiento a nivel personal, sin duda un bonito mensaje.