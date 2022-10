Labios negros y peinados 'wet': María Pedraza marca tendencia en Sitges con sus looks de belleza

Lejos de los impactantes looks que vimos en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián e incluso en la fiesta de celebración del décimo aniversario de la revista FASHION, las actrices e invitadas al Festival de Sitges han escogido looks más relajados, aunque no necesariamente discretos. Un buen ejemplo es Ester Expósito, que lució un conjunto total black con aberturas para el día y un vestido con corsé en color nude para la alfombra roja. O María Pedraza que acaparó todas las miradas, no tanto por las prendas, sino por sus originales e impactantes looks beauty.

Todo al negro

Para la presentación de su nueva película, Awareness, un proyecto de ciencia ficción que se estrenará en Amazon Prime Video, la actriz impactó con sus labios pintados de un intenso negro. Un maquillaje con el que Iván Gómez, su estilista, dejó todo el protagonismo a esa parte de su rostro, marcando simplemente las pestañas con algo de máscara y peinando sus cejas hacia arriba. El moño pulido con raya en zig-zag y el body de cuello alto y terciopelo negro potenciaban la profundidad de ese color, que contrastaba con el tono más pálido de su piel.

Detalles de tendencia

Aunque su estilismo estaba compuesto por prendas básicas, todas ellas presentaban detalles muy en tendencia con los que la actriz marcó la diferencia más allá del maquillaje. El body de manga larga, entallado y con cuello perkins, presentaba un tejido de terciopelo que seguro empezarás a ver en todas tus firmas de moda favoritas. En el caso de los pantalones, de talle alto y corte recto, sucedía con el detalle de brillantes de la parte posterior de la cintura en los que se podía leer el nombre de la marca, GCDS, y que ejercían además como efecto cut-out.

El éxito del efecto 'wet'

Como si de un juego de opuestos se tratara, para su segundo estilismo -de clave mucho más veraniega-, la actriz escogió un maquillaje mucho más natural con mejillas y labios sonrosados. En este caso, el foco de atención se puso en la mirada, con un delineado negro en el párpado superior, máscara de pestañas y sombras en tonos tierra que enmarcaban sus ojos y potenciaban el tono bronceado de su piel. Destacaba también el peinado, un semirecogido con raya ladeada y efecto mojado que dejaba varios mechones con ondas caer sobre sus hombros.

Para estas fotografías, que se tomaron en la terraza del Hotel Meliá en el que se alojaba, la actriz lucía un conjunto de shorts y top de crochet en color nude, obra de Teresa Helbig, y sandalias de plataforma y tacón ancho de Louis Vuitton.