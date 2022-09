Emily Ratajkowski vuelve a hacerlo: cambia una y otra vez de look gracias al flequillo más versátil

Estamos acostumbradas a que las celebrities cambien cada dos por tres de look y nos impacten con peinados diferentes. Así, lo que antes era una melena suelta y larga, pasa a convertirse en un corte pixie con flequillo o en un moño estilo Audrey Hepburn. Poco queda ya que no hayamos visto, pero menos mal que tenemos a Emily Ratajkowski, que no deja de sorprendernos cada vez que aparece. ¿Lo último? Un cambio de look en tiempo récord.

Primero, pudimos ver a la modelo encima de la pasarela, desfilando en la Semana de la Moda de Nueva York para Tory Burch, con el cabello recogido en un moño con la raya del pelo casi al medio (y un poco deshecha) y que dejaba por detrás algunos mechones sueltos. Lo más llamativo volvió a ser su flequillo, que esta vez, por decisión del equipo de maquillaje y peluquería de la marca, decidieron colocarlo hacia los lados y dejarlo muy liso. Un peinado que nos recuerda (una vez más) que la estética dosmilera está de vuelta, ya que bien podría tratarse de aquellos peinados con la raya en zigzag y mechones a capas.

Pero Emily Ratajkowski no iba a quedarse ahí. A lo largo de todos estos años, hemos podido comprobar que ella es una de las que más arriesga con su pelo, que le gusta cambiarlo y jugar con su flequillo dándole diferentes formas. Por eso, no es de extrañar que al día siguiente la viéramos paseando por las calles de Nueva York con un estilo parecido pero completamente distinto a la vez. La modelo recurría entonces a un moño semi despeinado con flequillo frontal y mechones laterales sueltos. Un look súper favorecedor que ya ha llevado en varias ocasiones y que nos encanta.

Y sí, aún hay más, porque por último, Emily Ratajkowski ha asistido a la Cumbre de mujeres poderosas de Forbes celebrado en el Lincoln Center de Nueva York, con un look completamente distinto al anterior: melena suelta con la raya al lado. ¿El flequillo? Esta vez, se lo ha vuelto a peinar hacia un lado. Queda demostrado una vez más, que el cabello de la modelo es de los más versátiles que hay y que todos y cada vez que cambia su flequillo es un éxito asegurado. Aún estamos decidiendo cómo nos gusta más.