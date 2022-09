Aprende a ponerte en casa las uñas 'press on' virales con estos consejos de experta

Si eres de las que le gusta llevar la manicura siempre a la última, sabrás que el diseño 'media luna' es una de las tendencias que más veremos esta temporada. También que las coffe nails van a ser lo más pedido en los salones durante el otoño y que, si eres de estilo minimalista pero adoras el horóscopo, lo que vas a querer probar son las uñas astrales. Si fuera por nosotras, cada día llevaríamos un esmaltado diferente; sin embargo, una de las cosas que tienen las manicuras de estilo permanente, como la de gel o acrílica, es que tenemos que esperar entre dos y cuatro semanas para cambiarla. Esta es una buena opción para todas aquellas que quieran llevar las uñas siempre bien pero, ¿cómo lo hacemos si lo que nos gusta es cambiar? Seguro que tú también te has fijado en esta nueva tendencia que se ha hecho viral en TikTok y pone solución: la manicura press on. ¿Es segura? ¿Cuánto dura? ¿Puede dañar las uñas? Resolvemos todas tus dudas con ayuda de una experta.

La manicura press on de ahora nada tiene que ver con el concepto que tenemos de uñas postizas de antes. Puedes conseguirlas 100% personalizables, a tu medida, con tu diseño favorito y, lo mejor, te las puedes poner y quitar en 10 minutos. Cynthia Linkin, CEO & Founder de Linkin Nails (@linkinnails en redes), nos ha contado que con este método "se pueden reutilizar tantas veces como quieras mientras no se las maltrate, de esta forma no tienes por qué estar comprando uñas nuevas cada 2 o 3 semanas. Al ser reutilizables puedes ir creándote una colección y así cambiarlas cuando quieras y combinarlas con tu ropa, e incluso combinar los sets entre sí".

Además, estas siempre tienen el aspecto de 'recién pintadas' porque al poder colocarlas, evitamos el momento en el que se ve la diferencia entre el nacimiento de la uña y la capa de esmalte.

¿Cómo colocar las uñas press on?

La experta nos deja un manual paso a paso para no fallar a la hora de ponerlas y quitarlas. Hay dos formas de hacerlo, con pestañas adhesivas y con pegamento. La recomendación de Chyntia es la primera opción: "yo me quedo con el método de pestañas adhesivas porque cuidan más tu uña natural y la postiza, y el 99% de nuestras clientas, también".

1. Empuja hacia atrás tus cutículas con el empujador de cutículas.

2. Con el buffer, elimina el brillo de las uñas; esto permitirá que se adhieran mucho mejor.

3. Deshídratalas ligeramente con la toallita de alcohol. Esto eliminará la humedad y la grasa.

4. Adhiere cada press on usando las pestañas adhesivas y presiónala durante 10 segundos. O aplica una capa delgada del pegamento a tu uña natural y en la postiza (trata de no inundar con pegamento y evita que penetre en tú piel), y sosténla firmemente en su lugar durante 15/20 segundos.

Y esto es lo que tienes que hacer para conservarlas bien a la hora de retirarlas sin dañar tu uña natural:

1. Mete tus manos en agua caliente y jabón durante aproximadamente 15 minutos.

2. Retira suavemente la uña, moviéndola hacia los lados con ayuda de un palito. No fuerces la extracción; si es necesario, continúa remojando e intenta nuevamente.

3. Para poder reutilizarlas, asegúrate de retirar bien la pestaña adhesiva o pásale la lima con un torno eléctrico para limpiar suavemente cualquier pegamento acumulado en la parte posterior; de esta forma siempre estarán como nuevas.

Por qué las uñas press on frente son mejor que las permanentes

Una de las grandes ventajas que tiene esta técnica es el tiempo de aplicación. Mientras que en 10-15 minutos puedes tener tu manicura lista sin salir de casa, con el gel y permanente suele ser más de una hora y lo tiene que hacer un experto. Las combinaciones son infinitas y, si las aplicas y retiras correctamente, puedes utilizarlas durante meses o años. Además, te aseguras de que tus uñas naturales no se dañan.