Las ‘cherry blossom nails’ de Hailey Bieber que querrás replicar este verano

Nadie como Hailey Bieber para tomar como inspiración en nuestro siguiente manicure. La modelo destacó con su diseño de “glazed” hace un par de años y no sólo en las uñas, sino también como efecto glowy en la piel.

La modelo se ha vuelto nuestra gurú personal de belleza, porque más allá de traer las uñas siempre prefectas, su maquillaje y painado siempre están on-point. Estamos obsesionadas y no dejamos de analizar cada cambio o diseño que hace en sus uñas como inspiración.

La evolución de las uñas de Hailey Bieber

Durante un viaje a Japón con su esposo, el cantante Justin Bieber, la modelo y empresaria nos sorprendió de nuevo con su último post en Instagram en el que presumió sus uñas con diseño de florecitas que simulan las famosas cherry blossoms de Japón.

Esta no es la primera vez que vemos a Hailey con un diseño de uñas poco común, de hecho hace unas semanas la vimos en el festival de california Coachella con unas uñas verde neón que tenían un efecto fluorescente con el que brillaban en la oscuridad, ¿acaso hay algo más original?

El diseño de las uñas de Hailey comenzo siendo muy minimalista con su efecto glaseado, y poco a poco se ha atrevido más, gracias a su talentosa nail artist de cabecera, Zola Ganzorigt. La empresaria las ha llevado desde los colores neutros, hasta el verde neón, rojo quemado tipo cherry y el -muy en tendencia- amarillo mantequilla.

©@haileybieber



Hailey presume sus uñas después de su viaje a Japón.

Aunque las uñas con flores parecen un diseño sencillo, la realidad es que lograrlo toma mucho tiempo incluso para profesionales. Hacer florecitas tan minúsculas requiere de mucha atención al detalle y sobre todo paciencia para que queden perfectas. Sin duda se trata de un diseño muy femenino, que de alguna forma u otra retoma las tendencias de uñas que se usaban en la década de los 2000.

La babymoon de los Bieber en Japón

Aunque Hailey pudo haber escogido cualquier tipo de flores para decorar sus uñas, no nos sorprende que haya apostado por unas cherry blossoms, pues es una flor emblemática japonesa y los Bieber recientemente estuvieron en Tokyo, justo después de anunciar que se convertiría en papás.

La pareja viajó a la capital japonesa para celebrar las noticias de su embarazo. A este tipo de viajes se les conoce como ‘babymoons’, los cuales tienen el objetivo de celebrar en pareja (como una luna de miel) antes de convertirse en una familia con más integrantes.