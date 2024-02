Cómo recuperar tu rutina saludable después del embarazo

La experiencia del embarazo, parto y postparto es única para cada mujer, y es totalmente válido cómo decidas sobrellevarlo. Cada quien recorre su propio camino, tanto físico, como mental y emocionalmente, ya que la respuesta hormonal de tu cuerpo es la que suele dictar tu experiencia. Sin embargo, algo que tienen las mujeres en común después de vivir un parto y tantos cambios, es la necesidad de regresar a su rutina, y qué mejor si es una con el fin de cuidar tu salud y bienestar.

La salud, tanto de la mamá, como del bebé, es primordial para vivir la maternidad, por lo que aquí te compartimos algunos consejos para que disfrutes de tu pregnancy glow, y que puedas retomar, poco a poco, un estilo de vida saludable que te haga sentir fuerte física y mentalmente. ¡A disfrutar de esta nueva aventura!

5 consejos para recuperar tu rutina después del embarazo

Invierte en tu salud durante y después del embarazo

Tener un estilo de vida saludable es clave, en especial durante el embarazo. Cuidar de ti misma y seguir activa y con una alimentación balanceada durante tu embarazo hará más fácil que lo mantengas una vez que llegue tu bebé. No hagas cambios drásticos sólo porque te sientes abrumada una vez que tuviste a tu hijo, o pospongas ejercitarte hasta que nazca, empezar temprano lo hará más fácil.

Suelta el control

Esto puede sonar un poco difícil, pero la realidad es que con la llegada de un bebé vienen cambios físicos, emocionales y de rutina sobre los que probablemente no tendrás el control, además de que te sentirás cansada y con una nueva responsabilidad. Así que enfócate en ti, duerme y descansa sin sentir culpa, y deja que tu cuerpo cambie y se adapte a su ritmo. La maternidad también está para disfrutarse, así que no seas tan dura contigo misma e implementa pequeños cambios, como elegir agregar más verduras a tus comidas o empezar el día con un jugo verdeque sólo te quita unos minutos.

El cardio es clave

Una vez que el doctor te permita hacer ejercicio de nuevo, empieza agregando a tu agenda tres o cuatro veces a la semana una sesión de cardio. No tiene que ser forzosamente en el gimnasio, puedes empezar caminando media hora para soltar poco a poco el peso ganado por el embarazo. Además, caminar al aire libre ayuda a que tu bebé se duerma más rápido y a ti te permitirá relajarte y recibir un poco de vitamina D del sol, ¡ambos se benefician!

La hidratación y la proteína, tus mejores aliados

Después de un embarazo en el que seguramente disfrutaste de todos tus antojos azucarados -lo cual es más que valido- es probable que le cueste un poco de trabajo a tu cuerpo desacostumbrarse a la ingesta de azúcar. Así que hay dos cosas que te ayudarán con los antojos y tu digestión: mantenerte siempre hidratada con agua natural desde el minuto que te despiertes, y tener un desayuno alto en proteína. Este segundo mantiene controlados tus niveles de azúcar y te hace sentir satisfecha por más tiempo.

Ajusta tu rutina de skincare

Si sientes que tu piel cambio durante el embarazo, o que has perdido hidratación, mantenerte fiel a una rutina de cuidado de la piel específica a tus necesidades será tu mejor aliado. No sólo el darte unos minutos para cuidar de ti todos los días te ayudará con el post parto, si no que sentirás como poco a poco, tu piel recupera todos sus nutrientes.

Pero sobre todo, sé paciente contigo misma. El post parto puede ser un reto para la mayoría de las mujeres, especialmente durante el primer año. Por lo que ser paciente y amorosa con tu cuerpo -el cual acaba de crear vida- y tu proceso, es esencial. Recuerda que no estas sola y que siempre puedes recurrir a tus seres queridos o especialistas si necesitas ayuda.

