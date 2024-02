La nostalgia por los años 90s ha incrementado desde el año pasado con el regreso de las tendencias de la década, donde las supermodelos, los jeans acampanados y las plataformas dominaban la cultura pop. ¿Quién no se acuerda de series y películas como “Clueless”, “Clarissa lo explica todo” o “Beverly Hills 92102”? donde los atuendos eran sin duda icónicos.

Y la belleza no se ha quedado atrás, ya que el maquillaje, los cortes de cabello y los peinados inspirados en los 90s y principios de los 2000s han vuelto. Desde el representativo corte en capas de Jennifer Aniston en “Friends” hasta el makeup grunge en tonos café que llevaban todas las estrellas de Hollywood y que celebs como Kylie Jenner aman recrear hoy en día. Y los peinados no se quedan atrás, ya que estos estilos urbanos y juveniles han vuelto, y las it girls e invitadas a la Semana de la moda en Londres le han dado su toque personal haciéndolos tan populares y trendy como lo eran 20 años atrás.

Peinados inspirados en los 90s durante la semana de la moda en Londres

Como cada semana de la moda, las tendencias se llevan también en las calles y las inglesas son prueba de ello. Estos son los peinados de los 90s que morimos por recrear.