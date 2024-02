Llegó la hora de recrear los ‘looks’ de ‘Romy and Michele’ para su secuela

Cuando de películas de nostalgia se trata, existe una gran lista de títulos que toda chica de los 90s debía tener en su habitación. Estos clásicos trascendieron generaciones y décadas para deslumbrarnos con sus historias y, sobre todo, con sus vestuarios tan inolvidables. Entre los nombres que podríamos mencionar, se encuentran cintas como “Clueless”, “She´s all that” y, por supuesto “Romy and Michele´s High Shool Reunion”.

Recientemente se confirmó que los personajes de Romy y Michele, interpretados por Mira Sorvino y Lisa Kudrow, estaban prontos a reunirse después de más de 25 años de su estreno original. La secuela estará escrita por uno de los escritores de “Emily in Paris” y, por lo mismo, ha tomado más tiempo del esperado en ser terminado. Sin embargo, no importa cuánto tarde en lanzarse esta nueva cinta, nosotros estamos ansiosos y listos de desempolvar los looks icónicos de nuestro armario.

Todo lo que necesitas saber para recrear los looks de “Romy and Michele”

La moda es parte fundamental de esta historia clásica de los 90s en donde dos amigas llevan sus mejores looks a todos lados. El vestuario, a cargo de Mona May, quien también fue responsable del vestuario de “Clueless”, está repleto de vestidos en colores metálicos, mini faldas rectangulares, crop tops, plataformas y muchos accesorios. Si tu pasión es la moda y tendencias de los años 90s, recrear los atuendos de esta película no te será nada difícil. La clave está en integrar colores a tus atuendos tanto en las prendas como en el calzado y los accesorios. No tengas miedo de explorar con estampados, patrones y texturas pues gran parte del vestuario emblemático de esta cinta, incluía prendas con plumas, a cuadros, estampado tipo periódico y mucho brillo.

Parte importante de los looks de la película es que fueron muy revolucionarios para su época. Gran parte de las prendas que Mona May eligió para las protagonistas fueron obtenidas de tiendas vintage o de segunda mano; cosa que no era nada popular en su momento. Es así que podemos encontrar prendas legendarias de marcas como Valentino o Moschino, pero también prendas de origen desconocido. Si quieres lograr atuendos similares a los de “Romy and Michele” podrías optar por buscar piezas vintage que te ayuden a lograr este toque nostálgico en el look. Desde accesorios hasta bolsos y zapatos, darte una escapada a alguna tienda de segunda mano puede ayudarte a encontrar las piezas que necesitas para complementar las de tu armario.

Cuando de hairstyle se trata, conseguir el look de “Romy and Michele” será tarea sencilla pues, lo único que tienes que hacer es integrar volumen a tu cabello. Ya sea que quieras mantenerlo suelto o prefieras una media coleta, incluir volumen y altura puede darle ese giro noventero al look. No olvides aprovechar al máximo lo que ya tienes en tu armario, especialmente las prendas que llevaban tiempo empolvadas dentro de él. Seguramente encontrarás piezas que puedan convertirse en ese outfit con el que dirás, “no puedo creer lo linda que me veo”; tal como lo hizo una de las protagonistas en la primera escena de la cinta.

