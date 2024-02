‘Sound bath’: la experiencia de bienestar favorita de Kendall Jenner

La vida diaria puede llegar a ser un poco abrumadora y el mundo se mueve cada vez más rápido, así que no es sorpresa que prácticas de bienestar y mindfulness como la meditación y el journaling se han vuelto cada vez más populares. Y entre ellas, ha resurgido una nueva tendencia: el sound bath o baño de sonido en español. Ya sea que busques profundizar más en tus meditaciones o te interese integrarte a un grupo que realice esta práctica, un sound bath puede llevar tu experiencia de relajación y calma al siguiente nivel. Aquí te contamos todo lo que debes saber y a qué suena exactamente esta terapia antes de que te animes a tomar tu primer baño.

El sound bath es una de las terapias favoritas de Kendall Jenner

La modelo y empresaria Kendall Jenner, ha compartido en numerosas ocasiones, tanto en el reality show de su familia “The Kardashians” como en numerosas entrevistas, que lleva años lidiando con ansiedad, y aunque este padecimiento se le dispara en situaciones de estrés, Jenner se ha concentrado en diversas prácticas de bienestar que le han ayudado enormemente en su salud mental. Una de ellas es el sound bath, el cual práctica regularmente en su casa de Los Ángeles con una experta en el tema.

©kendalljenner



Kendall Jenner ha compartido la experiencia del soundbathing en sus redes sociales.

¿Qué es el sound bath?

Esta práctica que debe vivirse en persona consiste en un método de producción de sonidos que envuelven a la persona con el propósito de relajarla y de equilibrar su energía. Está comprobado que distintas frecuencias de sonido tienen la capacidad de calmar y liberar el estrés en el ser humano, y los baños de sonido, consisten en un proceso meditativo en el que un experto produce sonidos con distintos instrumentos, como cuencos, tambores o bowls de cristal. Este tipo de experiencias se pueden llevar a cabo a domicilio -como lo practica Kendall Jenner- o en un estudio de yoga o meditación. Y aunque para muchos parezca algo totalmente nuevo, la realidad es que esta práctica tiene cientos de años, tanto en la cultura china como en la prehispánica.

Los beneficios del sound bath

Está científicamente comprobado que escuchar música tiene un impacto en nuestro estado de ánimo, y lo mismo sucede con los sonidos ambientales, a veces incluso sin darnos cuenta. Por lo que los baños de sonido no sólo pueden ayudarte a profundizar en tus meditaciones, si no que también pueden llevar tu mente a un estado de calma, relajarte física y emocionalmente y reducir el estrés.

©kendalljenner



La sala de Kendall Jenner con sus cuencos para el sound bath.

En cuanto a la forma de experimentarlo, para todos puede ser diferente, por lo que no te sorprendas si te quedas dormido o si llegan a ti emociones inesperadas. Distintas emociones de traumas pasados o experiencias que no han sido superadas pueden salir a la superficie durante este tipo de terapias, por lo que lo mejor es fluir y dejar que todo se libere mientras las vibraciones del sonido impactan tu cuerpo. Esta es una actividad que no requiere actividad física, por lo que puedes prepararte para tu sesión con tu atuendo más cozy, agua para mantenerte hidratada, tu tapete de yoga favorito y si lo consideras necesario, una almohada y frazada ligera.

