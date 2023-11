En una noche donde la música latina es la protagonista, Danna Paola deslumbró en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023 en Sevilla con un tributo a la cultura flamenca, tanto en su estilo como en su presencia.

Maquillaje y peinado

La belleza de Danna Paola capturó la esencia de España con sombras plateadas y labios nude con delineado, reflejando la sofisticación y el glamour del evento. Su pelo recogido, adornado con un caracol en la frente, no fue sólo un guiño a las grandes cantantes flamencas clásicas, sino también un recordatorio de su versatilidad y atrevimiento al lucir estilos más atrevidos en eventos de alta categoría. Sin embargo, esta no es la primera vez que la cantante juega con su pelo de esta manera para una alfombra roja, demostrando que es una marca registrada de su look.

Outfit de la noche

Para la ocasión, eligió un diseño semitransparente con estampado de grandes flores abstractas en rojo y verde, que complementó con elegancia su maquillaje. El vestido, de la marca Rat & Boa, destacaba por sus tirantes y mangas caídas, evocando la tradicional indumentaria flamenca con un toque moderno y cosmopolita. Los accesorios, seleccionados meticulosamente para complementar su maquillaje sin restarle protagonismo, iban desde sandalias de tiras hasta aretes largos y brazaletes dorados. Sin embargo, fue su bolso en forma de rosa roja abierta el que robó todas las miradas, una pieza de la colaboración especial entre Palomo Spain y Bimba y Lola que presentaron en la pasada Semana de la Moda de Nueva York.

Anfitriona de la noche

Además de su impactante look de belleza y presencia en la alfombra roja, Danna Paola compartió el escenario como anfitriona junto a Sebastián Yatra, aportando su carisma y talento a una noche ya de por sí inolvidable. Los Latin Grammy 2023 en Sevilla se convirtieron en una plataforma no solo para celebrar la música, sino también para mostrar el arte de la moda y la belleza en su máxima expresión.

