La verdad sobre el aceite de coco: no es tan bueno para la piel como crees

¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente está obsesionada con usar aceite de coco en la piel para retener la humedad, si el agua y el aceite no se mezclan? Hay muchos mitos y conceptos erróneos en la industria de la belleza, y el uso de aceites en nuestra piel es uno de ellos.

Platicamos con la dermatóloga Bertha Baum sobre la importancia de mantener la piel hidratada, ¡pero no únicamente con aceite de coco!

El aceite de coco puro no beneficia a tu piel como podrías pensar

Lo creas o no, la piel de los hispanos tiende a ser más seca que la de la población general, a pesar de que las latinas gastan más en el cuidado de la piel que otros grupos. Las latinas y los latinos también son propensos a seguir recetas y técnicas de belleza generacionales utilizando ingredientes que se encuentran comúnmente en la nevera o la despensa. Sin embargo, según la Dra. Baum, que sean ingredientes naturales no es sinónimo de que sean buenos, y el aceite de coco puro no beneficia a tu piel como podrías pensar.

¿El aceite de coco tiene algún beneficio para nuestra piel?

“Siempre he hablado en contra de todos estos aceites esenciales porque no les veo ningún beneficio”, dijo la Dra. Bertha Baum. “Mi problema con esos productos es que no tienen un vehículo real que ayude a que ese aceite o ese ingrediente llegue al lugar correcto. Para mí, es lo mismo que el maquillaje: algunos maquillajes tienen un aspecto estupendo, pero se quedan sobre la piel sin hacer nada a largo plazo”.

¿Por qué la gente cree que el aceite de coco beneficia nuestra piel?

El aceite de coco sólo es parcialmente útil. Aunque actúa como una capa que atrapa la humedad en su interior, no penetra lo suficiente como para mantener la piel flexible e hidratada para siempre. “He oído a muchos pacientes que lo usan, y juran por él. Y ayuda un poco si tienes la piel muy, muy seca”, explica la experta, y añade: “Lo único que hace ese aceite es crear literalmente una especie de bloqueo en la piel. De este modo, se mantiene parte de la hidratación. Pero a largo plazo, para mí, eso no es bueno porque entonces puedes desarrollar problemas de acné”.

Según la Dra. Baum, depender del aceite de coco para tener la piel hidratada acabará provocándote brotes. “Puedes tener dermatitis alérgica por esto porque, como mencioné, no tiene un buen vehículo para penetrar”.

¿Existen alternativas eficaces para hidratar nuestra piel?

“Creo sinceramente en las empresas que fabrican y se toman mucho tiempo para crear fórmulas efectivas que lleven a los ingredientes activos a donde tienen que llegar”, asegura la Dra. Baum. “Sé que a la gente le gusta lo natural, pero a veces, si usas jabón natural directamente, es lo más irritante que podrías usar para tu piel.

El concepto de natural no siempre significa bueno. Ahí es cuando creo que podemos avanzar un poco en cuanto al cuidado de la piel y los productos que podemos utilizar. No considero que poner aceite en la piel vaya a hidratarla. No estás haciendo nada por tu piel.

La hidratación es vital porque perder hidratación en la piel significa perder su barrera protectora. “Es imprescindible mantener la hidratación aunque tengas tendencia acneica o la piel grasa. ¡Eso no significa que estés hidratado!”, advierte la dermatóloga. “Creo que es un concepto difícil de entender para mucha gente, porque piensan que grasa significa hidratación, y son conceptos totalmente diferentes”.

“Cuando la piel está hidratada, va a ser más fuerte y va a tener esa barrera protectora natural. La hidratación también puede prevenir las líneas de expresión y las arrugas”, explica la Dra. Baum. “Cuanto más hidratada esté la piel, mejor va a estar, tendrá más retención de humedad, aumentará la elasticidad y mucho más”.

Las personas con piel grasa necesitan limpiarse la cara con un limpiador espumoso, pero si tienes la piel normal o seca, la Dra. Baum sugiere encontrar un limpiador suave que elimine las bacterias y limpie los poros sin eliminar la humedad.

Confiar en los químicos especialistas en cosmética y en sus fórmulas es vital para el cuidado de la piel. Años de estudios y ensayos garantizan la calidad; sin embargo, para la Dra. Baum es crucial utilizar marcas que no experimenten con animales. Por ello, sugiere algunas líneas como Hydro Boost, de Neutrogena.

La experta también reveló que, a la hora de comprar productos de cuidado de la piel que favorezcan la hidratación, siempre hay que apostar por lo siguiente:

Sin perfume: el perfume elimina la hidratación e irrita la piel.

el perfume elimina la hidratación e irrita la piel. Ácido hialurónico: ¡Vas a conseguir esa hidratación pase lo que pase!



¡Vas a conseguir esa hidratación pase lo que pase! Usa glicerina: La glicerina es una forma excelente de limpiar sin eliminar la hidratación, y funciona bien en pieles sensibles.



Además, la dermatóloga aconseja mantenerse alejado de los parabenos; si tienes acné, asegúrate de comprar todos tus productos no comedogénicos. “Eso significa que no provocan acné. Porque cuando tienes una piel acneica, puedes estar haciendo todo bien, pero si estás poniendo en tu piel productos que causan acné, entonces vuelves a ese ciclo”, advierte.

