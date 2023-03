¿Estás más cansado de lo normal? ¿Cambias de humor frecuentemente? ¿Tu cabello se quiebra fácilmente? ¿Aparecen moretones en tu piel sin razón alguna? Te tenemos una noticia: si respondiste afirmativo a la mayoría de estas preguntas, podrías tener una deficiencia de vitamina C.

Si te preguntaran cuál es la función de esta vitamina, probablemente responderías que para evitar resfriados. A todos, de niños, nos convencieron de tomar jugo de naranja para huir de la gripa. Sin embargo, son muchas las funciones biológicas que requieren su presencia en el cuerpo. La vitamina C juega un papel clave en la estimulación de nuestro sistema inmunológico; ayuda a la producción de colágeno, y a la salud de los huesos y la piel. Por eso, es importante que te asegures de obtener lo suficiente en tu dieta. A los hombres, se les recomienda consumir 90 mg. diarios; a las mujeres, 75 mg.

©GettyImages



Una posible señal de que necesitas más vitamina C es la fatiga. Si te sientes cansado todo el tiempo y no has cambiado nada en tu dieta o estilo de vida recientemente, puede deberse a los bajos niveles de vitamina C en tu cuerpo.

Señales de que te hace falta vitamina C

Si bien los síntomas de la deficiencia grave de vitamina C pueden tardar meses en desarrollarse, hay algunos signos sutiles a los que hay que prestar mucha atención cuando aparecen. A continuación te platicamos un poco sobre ellos.

©GettyImages



La vitamina C juega un papel clave en la estimulación de nuestro sistema inmunológico; también ayuda a la producción de colágeno y a la salud de los huesos y la piel.

Cansancio excesivo y cambios de humor frecuentes

Una posible señal de que necesitas más vitamina C es la fatiga. Si te sientes cansado todo el tiempo y no has cambiado nada en tu dieta o estilo de vida recientemente, puede deberse a los bajos niveles de vitamina C en tu cuerpo. No obtener suficiente, puede afectar tus niveles de energía y estado de ánimo. Consumir una cantidad basta de frutas y verduras te ayudará a disminuir tu fatiga y a mejorar tu humor. Sin embargo, existen diversas causas posibles detrás de este síntoma. Consulta a tu médico para realizarte el análisis de sangre correcto para determinar la razón de tu fatiga.

Notas más arrugas de lo normal

La vitamina C protege a nuestra piel de las implicaciones dañinas de la radiación UV. También contribuye a la síntesis de colágeno. El colágeno es importante para la estructura de la piel, por lo que la vitamina C tiene el potencial de disminuir la aparición de arrugas, y favorecer la cicatrización de heridas. Cuando los niveles de vitamina C en el cuerpo son muy bajos, esto puede conducir a una variedad de problemas de la piel que alterarán su apariencia, como engrosamiento de la piel y hematomas o sangrado alrededor de los folículos pilosos.

©GettyImages



La vitamina C protege a nuestra piel de las implicaciones dañinas de la radiación UV y contribuye a la síntesis de colágeno, que es importante para la estructura de la piel y tiene el potencial de disminuir la aparición de arrugas.

Tu cabello se quiebra fácilmente

Un cambio en tu tipo de pelo, podría ser una señal. A las personas con deficiencia severa de vitamina C les crece parte del cabello enroscado, en forma de sacacorchos. Este tipo particular de pelo es muy frágil y se rompe con mucha facilidad. Si tu cabello solía ser grueso, pero ahora es frágil y débil, es posible que tengas una deficiencia de vitamina C.

Sangrado de encías

El colágeno es lo que mantiene unidos a la piel, los huesos, las encías y los dientes. Como mencionamos anteriormente, la vitamina C es crucial para la producción de colágeno. Sin suficiente vitamina C, las encías pueden inflamarse y eventualmente comenzar a sangrar.

Cuando alguien no consume suficiente vitamina C durante algunos días o semanas, el único efecto sería una pérdida de protección antioxidante. A medida que pasa el tiempo y los niveles de vitamina C en el cuerpo caen aún más, comienzan a aparecer los síntomas de la deficiencia. Primero con debilidad y fatiga general, y luego con sangrado de encías.

©GettyImages



El colágeno es lo que mantiene unidos a la piel, los huesos, las encías y los dientes. Sin suficiente vitamina C (crucial en la producción de colágeno), las encías pueden inflamarse y eventualmente comenzar a sangrar.

Caries y deterioro dental

La vitamina C también se conoce como ácido ascórbico. Nuestros dientes están formados por dentina, un tejido importante que ayuda a formar la mayor parte del diente que se esconde debajo del esmalte. Este tejido depende de la vitamina C para mantenerse saludable. Sin vitamina C, el diente puede comenzar a decaer. La caries dental como resultado de una deficiencia de vitamina C. Las personas que no comen frutas y verduras frescas están particularmente en riesgo.

Te salen moretones con facilidad

Este suele ser uno de los primeros signos de una deficiencia de vitamina C. La falta de vitamina C puede debilitar nuestros vasos sanguíneos, lo que hace que la piel se lastime con facilidad.

©GettyImages



La falta de vitamina C puede debilitar nuestros vasos sanguíneos, lo que hace que la piel se lastime con facilidad.

Cambios en la piel

Si tienes una deficiencia de vitamina C, es posible que tengas algunos cambios en la piel que son fáciles de detectar. Por ejemplo: manchas rojas o descoloridas, o sequedad y agrietamiento de las comisuras de la boca.

Heridas que no sanan

Aunque por lo general no se ve hasta las etapas avanzadas de deficiencia, las deficiencias de vitamina C ralentizan la tasa de formación de colágeno en nuestro cuerpo. Sin ella, las heridas pueden sanar muy lentamente.

©GettyImages



Si tienes una deficiencia de vitamina C, es posible que tengas algunos cambios en la piel que son fáciles de detectar. Por ejemplo: manchas rojas o descoloridas, o sequedad y agrietamiento de las comisuras de la boca.

Subidas de peso

La vitamina C juega un papel clave en la producción de energía, por lo que no tener suficiente puede afectar negativamente tu metabolismo. Los niveles bajos de vitamina C en la sangre se relacionan con una mayor cantidad de grasa corporal y una mayor circunferencia de la cintura.

Sangrados nasales

La vitamina C disminuye la fragilidad de los capilares de la nariz, de donde proviene el 90 % de todas las hemorragias nasales.

©GettyImages



Los niveles bajos de vitamina C en la sangre se relacionan con una mayor cantidad de grasa corporal.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.