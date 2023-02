Aunque a simple vista parece una propuesta muy atrevida, esta tendencia puede llevarse de manera más sutil eligiendo una combinación de tonos nude o bien con dos colores parecidos entre sí.

Lo importante es perder el miedo y dejarte llevar por las ganas de experimentar y crear nuevos looks. El resultado puede sorprenderte, además recuerda que no hay nada que un buen desmaquillante no pueda solucionar.