El peinado favorito de Hailey, Bella y Kendall que podría afectar la caída de cabello

Hailey Bieber, Bella Hadid y Kendall Jenner, las principales it girls de la era milennial y gen Z, han hecho del clear girl bun el peinado de los últimos tiempos. Sea para asistir a la Met Gala o a una simple girls night out, este estilismo se ha vuelto el uniforme por excelencia de las chicas populares. En otras palabras, Regina George would approve (IYKYK). Pero, malas noticias: este espectacular moño que afina tus facciones podría, a su vez, provocar la caída de cabello. Expertos aseguran que peinarte de manera repetida con el pelo tensado hacia atrás puede provocar alopecia por tracción. Un tipo de pérdida de cabello causado por constantemente elegir peinados apretados: colas de caballo, moños, trenzas y rastas.

Durante la alfombra roja de la Met Gala 2022, Hailey Bieber apareció con su característico clean girl bun logrando un look impecable y cediéndole protagonismo a sus espectaculares pendientes de Tiffany&Co.

El peinado favorito de Hailey, Bella y Kendall que afecta la caída de pelo

El clean girl bun requiere que el cabello se peine con fuerza hacia atrás, y se asegure en la parte posterior de la cabeza. Su gran popularidad también se ha apoderado de la plataforma de moda, TikTok, donde el término clean girl bun tiene 1.5 billones de vistas.

Sin embargo, puede no ser tan bueno para la salud de tu pelo. Su uso frecuente daña los folículos pilosos, una estructura compleja en forma de saco donde nace el pelo. Así es, cuando el cabello se estira durante un periodo largo de tiempo, pierde fuerza y se afloja del folículo piloso, para después desprenderse.