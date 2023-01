Te recomendamos agendar una evaluación con un profesional que te enseñe todo sobre tu tipo de piel y lo que necesita exactamente. Entonces, sigue una rutina diseñada específicamente para lograr tus objetivos. Ojo: cualquier producto que estrenes (idealmente que sea uno a la vez) no funcionará de la noche a la mañana. Dale tiempo de actuar.

El cuidado de la piel efectivo toma tiempo para funcionar, así que una vez que hayas encontrado una rutina que te acomode, recuerda que la paciencia y la constancia son clave.

Desmaquíllate:

Por la noche es cuando las células faciales se regeneran. Si dejas capas de maquillaje en tu tez, se crea una barrera que impide la regeneración normal de los tejidos y tu piel perderá luminosiad al no eliminar todos los residuos de la piel. Además, provocas un taponamiento de los poros, así como una mayor probabilidad de aparición del acné. El dormir con maquillaje puede provocar la aparición de dermatitis, alergias en la piel e iritamiento de cutis.

Nunca vayas a la cama sin desmaquillarte.

Renueva tus productos:

Es el momento perfecto para dedicarle un momento a examinar tu mueble de baño, tus bolsas de maquillaje, y tirar los productos caducados o viejos. Si es algo que no iba de acuerdo con tu piel o un maquilaje que no te funcionó, regálaselo a tu hermana, prima, o a alguna amiga. Si es algo que no has usado en los últimos seis meses, es hora de decirle adiós. También limpia a profundidad todas tus brochas y esponjas de makeup. Mantener tus herramientas de belleza higiénicas es algo que debes de hacer regularmente, especialmente si las ocupas diario.