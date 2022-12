Un año más que queda atrás. Un año en el que hay muchas cosas qué festejar. Después de un par de años en los que las celebraciones se vieron interrumpidas, ahora queremos festejar por todo lo alto la alegría de estar vivos y de poder estar junto a nuestros seres queridos. Es entonces momento de preparar el outfit, los zapatos, la bolsa, los accesorios y claro: el maquillaje y el peinado no podían faltar.

Paleta de rosas en ojos: el maquillaje en tendencia para celebrar a 2023

La generación Z ha revivido, gracias a series de culto como Euphoria, las tendencias de maquillajes psicodélicos y creativos. Así, el rosa, en sus versiones más vivas como el rosa mexicano o el rosa Valentino, que vemos como uno de los grandes colores para los atuendos, también se cuelan en los looks de belleza. Esta tendencia que es tan estética como poderosa, pretende darle fuera a la mirada a la ve que destaca el color más femenino de la gama cromática. Desde tonos iridescentes que propuso Kabuki (uno de los maquillistas más reconocidos y responsable de los make up looks de la serie Sex And The City) en Moschino durante la pasarela otoño-invierno 2022/23, hasta el tono Pink PP más vibrante creado para Valentino por Pantone, que utilizó la célebre Pat McGrath, sin duda las sombras de color rosa te harán triunfar en las celebraciones de fin de año.

Tips para un maquillaje de fin de año ideal

Además de la tendencia de las sombras rosas, también reunimos para ti una serie de consejos de la maquillista Pat McGrath que serán ideales para tu look de fiesta. ¡Toma nota!

Un toque de luz en el canto interno del ojo. Cualquier tono iridiscente elevará el maquillaje más sencillo.

Colocar la sombra en el centro del párpado. Esta es una nueva tendencia de aplicación de maquillaje. Si no eres muy diestra con el manejo y difuminado de sombras en ojo, aplicar un tono al centro y difuminarlo con la punta de tus dedos será suficiente para darle un aire especial y contemporáneo a tu look.

Usa la sombra de ojos para tus labios. De esta manera, estarás segura que tendrás exactamente los mismos tonos y lograrás unidad y armonía a tu look.

Logra el vampire look. Mezcla tu base de maquillaje con un producto de brillo para lograr esa tez iridiscente digna de Edward Cullen.

Ahora sí, ¿estás lista para tomar inspiración? Revisa a detalle las opciones de sombras rosas que reunimos para tí.