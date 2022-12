Año nuevo, vida nueva y... corte nuevo. Las pasarelas que vimos en febrero de 2022, durante las presentaciones de las colecciones otoño-invierno de las distintas Semanas de la Moda en Nueva York, Londres, Milán y París, fueron testigos del renacimiento de la tendencia del bob con flecos, cuyo origen y popularidad se remonta a la década de los 20: los llamados roaring twenties que vieron nacer la libertad de silueta propuesta por Gabrielle Chanel, y que se acompañó con un look de belleza a juego con esa nueva estética de rebeldía. Luego en la década de los 60, fue el aclamado estilista Vidal Sassoon el encargado de traer el corte bob de regreso y, desde entonces, ha sido un estilo que solo se reinventa con el paso del tiempo quedando entre los más emblemáticos de las tendencias de temporada.

En esta década, una de las principales promotoras de esta tendencia ha sido ni más ni menos que Selena Gomez, quien a finales de marzo de 2022 mediante un divertido post en cuyo texto se leía New hair, who dis? (Nuevo corte, ¿quién es?), obra del estilista de origen cubano Orlando Pita, uno de los más famosos del mundo y responsable de los looks de las pasarelas internacionales más importantes, sorprendió con el favorecedor cambio de look. El sello de aprobación dado por la cantante de origen latino, coronó a este estilo de melena como el nuevo rey de la temporada. Aquí hacemos un recuento de los diferentes estilos vistos en la pasarela, esperando animarte para dar el salto y probar un nuevo estilo con pretexto del inicio del nuevo año.

Los mejores cortes de pelo estilo bob con flecos vistos en las pasarelas otoño-invierno 2022/23