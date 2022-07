Marielis Ramos nos cuenta cómo por un trágico accidente se convirtió en una exitosa empresaria

La vida de Marielis Ramos dio un giro abrupto en 2013, con un accidente automovilístico que la marcaría de muchas formas. Además de perder a su mejor amigo y a una compañera de la facultad, su salud se vio comprometida por la fractura de pelvis, de ambos fémures y la columna cervical. Para la entonces estudiante de medicina, todo había cambiado en un instante, el futuro era incierto y los médicos no tenían un buen pronóstico, primero al no estar seguros si sobreviviría, y luego sin saber si volvería a caminar.

©Marielis Ramos





Durante un año, la joven originaria de República Dominicana entró 12 veces al quirófano, debatiéndose entre la vida y la muerte; y en ese tiempo también estuvo en cama, sin poder salir ni hacer su vida normal, lo que le causó una gran depresión. Su ánimo decayó aún más cuando vio que por el uso de un collarín y lo poco que podía moverse, su cabello se había llenado de nudos nada fácil de desenredar, y aunque se rehusaba, terminó cortando de raíz su larga melena.

En entrevista con HOLA! USA, Marielis nos contó que lejos de detenerla, esta lección de vida hizo que se propusiera nuevas metas, principalmente caminar y hacer que su cabello volviera a crecer tan largo como antes. Investigando recetas caseras, ingredientes precisos y especializándose profesionalmente en la materia, encontró la fórmula perfecta para hacer crecer el pelo.

“Lo primero fue aceptar que todo pasa por algo. Sé que los propósitos de Dios, aunque no los comprendamos, son perfectos y fue lo que sucedió conmigo. ¿Quién iba a decir que luego de las 12 cirugías y cinco transfusiones de sangre iba a surgir esta marca que ya llegó a 28 países? No fue fácil, entré en depresión viviendo todo este círculo”, nos comenta la creadora de Hair Plus.

©Marielis Ramos





Marielis empezó a investigar en videos, televisión e Internet sobre el crecimiento del cabello. También con familiares como su abuela, a quien le preguntó lo que se hacía antes para que creciera más rápido. Cuando empezaba a caminar, y con ganas de poner a prueba el resultado de su investigación, notó que las cosas daban resultado, pero ella quería una explicación detallada de lo que sucedía, para hacer que funcionara mejor.

“Yo no era científica, no era química ni tenía una base para esto. Recuerdo que la primera vez que probé el producto en público, no funcionó y había mucha gente. Ese día decidí que iba a estudiar química cosmética. Estaba decidida a que iba a hacer mi cabello crecer y que yo misma lo iba a lograr”, aseguró sonriente. Y es que, a pesar de que hay miles de recetas en las redes sociales, ella quería que la parte científica avalara el shampoo que había creado.